Počinje rušenje splitskog turističkog bisera: Pogledajte kako danas izgleda ruglo na mjestu hotela Marjan, a kako će izgledati novi hotel

Rovinjska Adris grupa uskoro započinje s uklanjanjem hotela Marjan u samom centru Splita, danas ruiniranog simbola grada na čijem mjestu po projektu arhitektonskog studija 3LHD namjerava izgraditi novi luksuzni hotel vrijedan više desetaka milijuna eura. Gradskim vlastima službeno je prijavljen početak rušenja, a javno predstavljanje ovog velikog projekta najavljeno je za idući utorak

Vrijednost ove investicije zasad je nepoznata, no rovinjska tvrtka nedavno je objavila da u turistički segment svog poslovanja namjerava uložiti 3,2 milijarde kuna (oko 425 milijuna eura), od čega najveći dio otpada na zagrebački Westin i splitski Marjan.

Marjan je od same izgradnje prije šest desetljeća bio simbol Splita i značajno je oblikovao gradsku vizuru. Zapušteni nekadašnji ponos splitskog turizma svojedobno je za 170 milijuna kuna kupio Željko Kerum, plativši ga državi trostruko više od tražene početne cijene. Obećavao je i najavljivao obnovu, čak sklopio ugovor s lancem Hilton, no ispostavilo se da je ova investicija povukla na dno kompletno njegovo poslovno carstvo. Za kupnju je jamčio njegov trgovački lanac Kerum d.o.o., pa su ga banke blokirale, a on je najavljivao tužbe protiv njih.

Hotel je od tada izvan funkcije.

Koncem 2017. godine Adria Resorts od austrijske Heta Asset Resolution grupe otkupljuje potraživanja nad hotelom Marjan, a prethodno su isto učinili s potraživanjima nad hotelskim aneksima te tražbinama 72 bivša radnika hotela. Dvije godine kasnije na elektroničkoj dražbi prijebojem otkupljuju objekt za tri četvrtine njegove procijenjene vrijednosti, odnosno za 324 milijuna kuna.

Tportal je još 2020. donio detalje planirane obnove, na kojoj je osim studija 3LHD angažiran glasoviti dizajner Piero Lissoni. Originalni plan bio je do konca te godine dovršiti dokumentaciju i u idućoj započeti radove, no pokvarila ga je pandemija koronavirusa zbog koje su sve investicije privremeno zaustavljene, što su potvrdili i u Adris grupi.

Službenom prezentacijom ovog projekta idućeg utorka one se napokon nastavljaju.