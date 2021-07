Horvatinčić stigao u Remetinec na odsluženje zatvorske kazne: Bit ću dobar zatvorenik

Pravomoćno osuđeni poduzetnik Tomislav Horvatinčić javio se u srijedu oko 21,30 sati u Centar za dijagnostiku zatvora u Remetincu radi izdržavanja zatvorske kazne od četiri godine i 10 mjeseci zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je u kolovozu 2011. poginuo talijanski bračni par Salpietro

Dodao je da je ispoštovao zakonsku proceduru i poručio da će biti dobar zatvorenik te da se nada svojem izlječenju do prosinca. Ocijenio je i da su novinari svojim izvještavanjem doprinijeli njegovom odlasku u zatvor.

''Ova nesreća se mogla svakome dogoditi. Ja žalim zbog toga. Djeci ništa ne može vratiti roditelje, ali ja sam njima dao 400.000 kuna, nakon čega su oni povukli žalbu na moju oslobađajuću presudu", nadodao je Horvatinčić zaključivši kako je dobio tisuće mailova podrške.

Horvatinčić se javio u zatvor nakon što mu je odbijena posljednja molba za odgodom. I na odbijenicu se žalio, no to ne odgađa odlazak na izdržavanje kazne. Ukoliko Horvatinčićeva žalba bude usvojena on bi privremeno mogao biti pušten, ali samo zbog liječenja.

Sutkinja izvršenja zagrebačkog Županijskog suda Martina Maršić odbila je Horvatinčićevu molbu za odgodom izvršenja zatvorske kazne nakon što je sud ustvrdio da se Horvatinčićeve kronične bolesti mogu liječiti u okviru zatvorskog sustava.

Odlazak iza rešetaka odgađao tri puta

Horvatinčićeva obrana je već u tri navrata, krajem ožujka i listopada prošle godine te sredinom ožujka ove godine tražila da mu se odgodi odlazak u zatvor. U prva dva navrata priložili su medicinsku dokumentaciju prema kojoj je navela da Horvatinčić mora na operaciju u inozemstvo jer se taj operativni zahvat ne može napraviti nigdje u Hrvatskoj, a pogotovo ne u Bolnici za osobe lišene slobode (BOLS).

Pravomoćno osuđeni poduzetnik je posljednji put dobio tromjesečnu odgodu izvršenja kazne zbog teškog zdravstvenog stanja u ožujku ove godine. Horvatinčić je u molbi naveo da mu se stanje uopće nije popravilo, već pogoršalo od ožujka 2020. kada je dobio prvu odgodu.