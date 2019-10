Horvat: Već šest mjeseci znam da će Posavec izaći iz HNS-a

Ministar gospodarstva Darko Horvat izjavio je u srijedu kako već šest mjeseci zna da će međimurski župan Matija Posavec izaći iz HNS-a, istaknuvši da ga način na koji novinari komentiraju osipanje HNS-a uopće ne zabrinjava u smislu stabilnosti vladajuće koalicije

"To da će Posavec izaći iz HNS-a ja sam znao već prije šest mjeseci. Obećanja koja je on sipao na lokalnoj razini su se evo i sada, opet, njegovim biračima obila o glavu. Nije to prvi put da Posavec govori jedno, a čini drugo", kazao je.

Horvat nije odgovorio na pitanje na koji će se način angažirati u kampanji Kolinde Grabar-Kitarović za novi predsjednički mandat.