Horvat: Bandić je htio razvesti otpad bilo gdje

Iznošenjem obrane nekadašnjeg savjetnika pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Željka Horvata, koji je kazao da je Bandić htio razvesti otpad bilo gdje, u ponedjeljak je na zagrebačkom Županijskomu sud nastavljeno suđenje u aferi Agram

''No, rekao sam mu da moramo biti mudri kako ne bismo došli u probleme jer bi se bilo koji kontakt s C.I.O.S.-om mogao interpretirati da on želi pogodovati toj tvrtki. Sugerirao sam mu da to baš ne ide kako je on to zamislio'', kazao je Horvat.

Bivši savjetnik pokojnog gradonačelnika pojasnio je kako je njegov posao bio iznalaženje načina za zbrinjavanje nagomilanog otpada, ali je odbio optužbe tužiteljstva da je trgovao utjecajem. Nadodao je i kako je o svemu vezanom za otpad izvještavao Bandića i bivšeg šefa Zagrebačkog Holdinga Slobodana Ljubičića.

Upitan da objasni jedan od svojih tajno snimljenih razgovora sa Slobodanom Ljubičićem u kojem mu bivši šef Holdinga kaže ''prvo peting pa tek onda ulazak C.I.O.S-a preko žurnog nadmetanja'', Horvat je pojasnio da je to bio specifičan oblik Ljubičićeve komunikacije.

Horvat je rekao i da poznaje suvlasnika C.I.O.S.-a Petra Pripuza, koji je nakon Bandićeve smrti, postao prvooptuženi u aferi Agram, ali da je s njim pričao o drugim temama.

Optužnicu protiv Pripuza, pokojnog zagrebačkog gradonačelnika i 15 njegovih suradnika te poslovnih partnera gradskih tvrtki u aferi Agram Uskok je sudu predao još sredinom prosinca 2015.

Sedam točaka optužnice za nezakonitosti na štetu grada sud je potvrdio u ožujku 2018., dok su tri točke vezane uz zbrinjavanje otpada tada vraćene tužiteljstvu na doradu te su potvrđene tek krajem listopada 2019.

Na raspravi početkom ožujka postupak protiv Bandića je obustavljen budući da je zagrebački gradonačelnik preminuo 28. veljače.

Nova gradska vlast u kolovozu je poništila natječaj za zbrinjavanje glomaznog otpada na koji se ponovno prijavila i jedna od Pripuzovih tvrtki, ističući da će posao nakon nabave drobilice raditi gradsko poduzeće Čistoća.