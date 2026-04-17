HOO: Netočni napisi o policijskim aktivnostima prema sportskim savezima

Bi. S. / Hina

17.04.2026 u 22:13

Zlatko Mateša
Zlatko Mateša
Hrvatski olimpijski odbor (HOO) demantirao je u petak medijske napise o navodnim policijskim aktivnostima prema nacionalnim sportskim savezima, istaknuvši da je riječ o pogrešnoj interpretaciji, te su poručili da su otvoreni za suradnju s nadležnim institucijama

U priopćenju navode da su svim nacionalnim sportskim savezima proslijedili dopis temeljem zastupničkog pitanja koje je u Hrvatskom saboru postavila zastupnica Marijana Puljak.

Zastupnica Puljak iz stranke Centar uputila je nedavno ministru turizma i sporta opsežan set zastupničkih pitanja vezanih uz nadzor nad trošenjem javnog novca u sportu.

Povod su, kako je navela, kontroverze u Hrvatskom skijaškom savezu, koje su otvorile šire pitanje transparentnosti financiranja nacionalnih sportskih saveza i uloge krovnih sportskih udruženja.

Puljak je pritom tražila dostavu podataka u strojno čitljivom obliku kako bi bili dostupni za javnu analizu, ističući da 'javni novac mora biti javno provjerljiv'.

Dio medija večeras je objavio neslužbenu informaciju da će policija po nalogu Državnog odvjetništva pokrenuti izvide u svim sportskim savezima i krovnom Hrvatskom olimpijskom odboru.

No, iz HOO-a naglašavaju da se ne radi ni o kakvim policijskim radnjama, niti o postupanju tijela kaznenog progona.

Dodaju da stoje na raspolaganju za sve medijske upite te za suradnju s nadležnim institucijama, sportskim i državnim, uz punu otvorenost za dodatne upite i eventualne oblike nadzora.

