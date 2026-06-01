Nadal izabrao deset najvećih sportaša svih vremena: Izostavio je Federera

Nadalov izbor najvećih

Michael Jordan, košarka - Legenda Chicago Bullsa osvojila je šest NBA naslova i postala globalni simbol košarke.

Jack Nicklaus, golf - Jedan od najvećih golfera u povijesti osvojio je rekordnih 18 Major naslova.

Tiger Woods, golf - Američki velikan osvojio je 15 Major turnira i godinama dominirao svjetskim golfom.

Novak Đoković, tenis - Srpski tenisač osvojio je rekordna 24 Grand Slam naslova i proveo najviše tjedana na vrhu ATP ljestvice.

Muhammad Ali, boks - Boksačka ikona ostvarila je 56 pobjeda i ostala zapamćena kao jedan od najvećih teškaša svih vremena.

Michael Schumacher, Formula 1 - Nijemac je osvojio sedam naslova svjetskog prvaka i obilježio zlatno razdoblje Ferrarija.

Usain Bolt, atletika - Jamajčanin je svjetski rekorder na 100 i 200 metara te najveći sprinter u povijesti.

Michael Phelps, plivanje - Amerikanac je s 28 olimpijskih medalja najtrofejniji olimpijac svih vremena.

Diego Maradona, nogomet - Argentinac je 1986. odveo reprezentaciju do naslova svjetskog prvaka i postao nogometna besmrtnost.

Pele, nogomet - Brazilac je jedini nogometaš s tri naslova svjetskog prvaka i jedan od najvećih sportskih simbola 20. stoljeća.