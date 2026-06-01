IZNENAĐENJE

Nadal izabrao deset najvećih sportaša svih vremena: Izostavio je Federera

A.H.

01.06.2026 u 22:38

Federer i Nadal
Federer i Nadal Izvor: EPA / Autor: NIC BOTHMA/EPA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Rafael Nadal, jedan od najvećih tenisača svih vremena, za Netflix je izdvojio deset najvećih sportaša u povijesti, a posebno je zanimljivo da se na njegovu popisu našao Novak Đoković, ali ne i Roger Federer.

Nadalov izbor najvećih

Michael Jordan, košarka - Legenda Chicago Bullsa osvojila je šest NBA naslova i postala globalni simbol košarke.

Jack Nicklaus, golf - Jedan od najvećih golfera u povijesti osvojio je rekordnih 18 Major naslova.

Tiger Woods, golf - Američki velikan osvojio je 15 Major turnira i godinama dominirao svjetskim golfom.

Novak Đoković, tenis - Srpski tenisač osvojio je rekordna 24 Grand Slam naslova i proveo najviše tjedana na vrhu ATP ljestvice.

Muhammad Ali, boks - Boksačka ikona ostvarila je 56 pobjeda i ostala zapamćena kao jedan od najvećih teškaša svih vremena.

Michael Schumacher, Formula 1 - Nijemac je osvojio sedam naslova svjetskog prvaka i obilježio zlatno razdoblje Ferrarija.

Usain Bolt, atletika - Jamajčanin je svjetski rekorder na 100 i 200 metara te najveći sprinter u povijesti.

Michael Phelps, plivanje - Amerikanac je s 28 olimpijskih medalja najtrofejniji olimpijac svih vremena.

Diego Maradona, nogomet - Argentinac je 1986. odveo reprezentaciju do naslova svjetskog prvaka i postao nogometna besmrtnost.

Pele, nogomet - Brazilac je jedini nogometaš s tri naslova svjetskog prvaka i jedan od najvećih sportskih simbola 20. stoljeća.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRIJELAZNI ROK

PRIJELAZNI ROK

Hajduk dovodi zvijezdu Vukovara? Otkriveno što se događa
SUSRET NA RUJEVICI

SUSRET NA RUJEVICI

Dalić otkrio četiri startera za okršaj s Belgijom
BOKŠIĆEV 'COMEBACK'

BOKŠIĆEV 'COMEBACK'

Legendarni hrvatski napadač vraća se u svijet nogometa! Jagušić će imati dodatni 'poguranac'

najpopularnije

Još vijesti