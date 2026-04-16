Oglasili se iz judo saveza: Neke smo stvari saznali iz medija

Naglasila je da će se sustav mijenjati: 'Radit ćemo na tome da se uspostavi sustav u kojem jedna osoba ili uski krug ljudi ne može samostalno upravljati financijama Saveza', prenosi HRT .

'Kao predsjednica koja radi volonterski, odgovorna sam osoba, ali se ne bavim financijskim operativnim poslovanjem. Nismo mogli kontrolirati svaki račun i neke smo stvari saznali iz medija', rekla je.

Odvjetnica Saveza: Suradnja s istražiteljima

Iz Saveza podsjećaju da se sporne radnje odnose na razdoblje prethodnog vodstva. Odvjetnica Saveza Božana Zadro navela je kako je još 2024. razriješen tadašnji glavni tajnik Hrvoje Lindi.

'S njim je potpisan sporazumni raskid ugovora o radu koji je sam inicirao, dok za Anu Krauthacker nije postignut dogovor te joj je u veljači 2023. uručen izvanredni otkaz', pojasnila je. Dodaje kako u potpunosti surađuju s nadležnim institucijama te da očekuju da će se sve okolnosti istrage razjasniti. Istodobno, najavljuju uvođenje dodatnih mehanizama kontrole kako bi se spriječile slične situacije u budućnosti.

Glavina: Odgovornost snose pravne osobe i pojedinci

Ministar turizma Tonči Glavina istaknuo je kako je u interesu Vlade da se u potpunosti rasvijetle sve moguće nepravilnosti u sportskim savezima te utvrdi odgovornost pojedinaca. Upozorio je da sva postupanja koja nisu u skladu sa zakonima i propisima trebaju biti predmet istrage. Naglasio je da odgovornost snose i pravne osobe i pojedinci. Dodao je da ministarstvo radi na nizu mjera s ciljem unaprjeđenja sustava sporta, uključujući izmjene zakonskog i podzakonskog okvira kojima bi se dodatno ojačala transparentnost trošenja sredstava i sustav kontrole.

'Ono što sam ja već najavio, jest to da smo dobili zadatak da unaprijedimo sustav sporta te da mi u Ministarstvu turizma i sporta upravo radimo na cijelom nizu mjera koje podrazumijevaju zakonske i podzakonske izmjene propisa', izjavio je Glavina.