Trump o prekidu pregovora s Iranom: 'Lažne vijesti su netočne i pogrešne'

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je reagirao na navode kako su pregovori između SAD-a i Irana prekinuti zbog kršenja primirja između Izraela i Hezbolaha

Iran je prekinuo komunikaciju sa Sjedinjenim Državama o mogućim pregovorima nakon novih izraelskih napada na Libanon, objavila je u ponedjeljak iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim te navela da iranski pregovarački tim obustavlja 'razgovore i razmjenu poruka preko posrednika' zbog kršenja primirja između Izraela i Hezbolaha. Dok traju novi pregovori između Izraela i Libanona zbog okupacije južnog dijela te zemlje, američki predsjednik Donald Trump ponovno je komentirao navode o prekidu pregovora između SAD-a i Irana.

"Lažne vijesti da su Islamska Republika Iran i SAD prestali razgovarati prije nekoliko dana su netočne i pogrešne. Razgovori između nas vode se neprestano, što znači prije četiri dana, prije tri dana, prije dva dana, prije jednog dana i danas.

Kamo vode, nikad se ne zna, ali kao što sam rekao Iranu: 'Vrijeme je, na ovaj ili onaj način, da sklopite dogovor. To radite već 47 godina i to se više ne smije nastaviti!'", poručio je Trump na Truth Socialu.

