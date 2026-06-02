'neprestano razgovaramo'

Trump o prekidu pregovora s Iranom: 'Lažne vijesti su netočne i pogrešne'

M.Da.

02.06.2026 u 20:05

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL
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Američki predsjednik Donald Trump ponovno je reagirao na navode kako su pregovori između SAD-a i Irana prekinuti zbog kršenja primirja između Izraela i Hezbolaha

Iran je prekinuo komunikaciju sa Sjedinjenim Državama o mogućim pregovorima nakon novih izraelskih napada na Libanon, objavila je u ponedjeljak iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim te navela da iranski pregovarački tim obustavlja 'razgovore i razmjenu poruka preko posrednika' zbog kršenja primirja između Izraela i Hezbolaha.

Dok traju novi pregovori između Izraela i Libanona zbog okupacije južnog dijela te zemlje, američki predsjednik Donald Trump ponovno je komentirao navode o prekidu pregovora između SAD-a i Irana.

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"Lažne vijesti da su Islamska Republika Iran i SAD prestali razgovarati prije nekoliko dana su netočne i pogrešne. Razgovori između nas vode se neprestano, što znači prije četiri dana, prije tri dana, prije dva dana, prije jednog dana i danas.

Kamo vode, nikad se ne zna, ali kao što sam rekao Iranu: 'Vrijeme je, na ovaj ili onaj način, da sklopite dogovor. To radite već 47 godina i to se više ne smije nastaviti!'", poručio je Trump na Truth Socialu.

Obje strane demantirale

Trump je još ranije rekao da "previše razgovaraju", da bi kasnije dodao da se razgovori s Iranom nastavljaju "brzim tempom".

Druga poluslužbena iranska agencija, Fars, prenijela je, pak, izjavu tamošnjeg ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija koji je poručio da se pregovori sa SAD-om o potencijalnom okvirnom sporazumu za okončanje rata nastavljaju te je pozvao javnost da zanemari glasine.

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'neprestano razgovaramo'

Trump o prekidu pregovora s Iranom: 'Lažne vijesti su netočne i pogrešne'
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