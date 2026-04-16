Krauthacker odbacila tvrdnje glavnog tajnika HOO-a da je od njega tražila novac

Njihova stranka ističe kako je prava istina da je u svibnju 2025. održan službeni sastanak u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora i to upravo na inicijativu Krajača, a sve kako bi se mirno riješili radni sporovi između HJS-a i Krauthacker kod Općinskog radnog suda u Zagrebu.

'Gospođa Krauthacker ponavlja da nikada nije tražila nikakve novce od gospodina Krajača niti bi ga ucjenjivala te su navodi gospodina Krajača apsurdni', naveli su odvjetnici u reakciji.

Krauthacker je putem odvjetnika odgovorila na izjave Krajača koji ju je u srijedu optužio tvrdeći da je nakon što je dobila otkaz došla pitati kako može dobiti 50 tisuća eura da se to riješi jer to navodno nije riješio Judo savez.

Na sastanku su, navodi se, bili Krajač kao predstavnik HOO, Neven Šavora kao predstavnik HJS te Krauthacker s odvjetnikom. Iz nepoznatih razloga na sastanak nije došla predsjednica HJS-a Sanda Čorak te punomoćnica (odvjetnica) HJS-a iako su bile pozvane. Stoga na sastanku nisu bili doneseni nikakvi zaključci.

'Kao dokaz apsurdnosti navoda i javnih istupa gospodina Krajača, naša stranka ističe kako je ona sve postupke pokrenula nekoliko mjeseci prije navedenog sastanka (prijava Državnom inspektoratu, radni sporovi, kazneni spor) te je inspekciji i u sudske spise već ranije dostavila relevantnu dokumentaciju', kažu u odvjetničkom društvu Banović, Fosić, Margić i Staničić.

Ističu stoga kako navodi da je Krauthacker nekoga ucjenjivala ili pokušala ucijeniti ne stoje niti su istiniti, što se, kažu lako može utvrditi prema datumima pokretanja predmeta.

Krauthacker također ističe da je spomenuti sastanak prošao u mirnom tonu, bez ikakvih tenzija, te je svaka strana dala svoje prijedloge i viđenje stvari.

'Nikakvi razgovori oko ikakvih ljetovanja, sina gospodina Krajača ili bilo što vezano za Krajača ili njegovu obitelj, nisu vođeni na navedenom sastanku, niti je isti bio tema sastanka', navedeno je u reakciji Ane Krauthacker.

Krajač je u srijedu također rekao da je Krauthacker, kad je vidjela da on ne popušta, počela pričati o tome da bi mogle izaći eksplicitne snimke, računi koji bi mogli kompromitirati njega, njegovog sina, druge ljude. Tvrdi također da je bivša zaposlenica nakon nekoliko dana rekla da bi se zadovoljila s 30 tisuća eura te da za sve ima svjedoke.

'O kakvim navodnim 'eksplicitnim snimkama' gospodin Krajač javno govori, gospođa Krauthacker nema nikakva saznanja, niti ona posjeduje ikakve 'eksplicitne snimke' gospodina Krajača, niti ju zanima Krajač, njegova obitelj i njihovi problemi', kažu u odvjetničkom društvu.

S obzirom na to da se sada već vode brojni postupci, te istrage u kaznenim postupcima, Krauthacker, navode njezini odvjetnici, nije u mogućnosti izlaziti javno s detaljima, te će dostavljati dokumentaciju samo na zahtjev nadležnih tijela, te u sudske sporove koje vodi.

Krajača je pozvala da se javno ispriča ili će protiv njega bez ikakve daljnje obavijesti ili upozorenja pokrenuti sve potrebne postupke kod nadležnih tijela.