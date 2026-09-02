DOMiNO traži hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku: 'Nedopustivo je...'

Nedopustivim smatra da je u trenutku afere, kao što je opasni otpad u Gospiću, na čelu Državnog inspektorata vršitelj dužnosti pred odlaskom u mirovinu. Ta institucija mora imati čelnu osobu s punim ovlastima, odgovornošću i jasnim mandatom, naglašava stranka.

"Dok država nije u stanju zajamčiti potpuni nadzor nad time što ulazi u Hrvatsku, tko ga preuzima i gdje završava, nema opravdanja da hrvatski građani i hrvatska zemlja snose posljedice nečijeg kriminala i zarade", priopćio je DOMiNO, tražeći trenutačnu zabranu uvoza otpada u državu.

Poručuje i kako glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i nadležna državna odvjetništva moraju imati punu podršku da slučaj istraže do kraja, bez političkih pritisaka, zaštićenih i nedodirljivih. "Moraju odgovarati oni koji su opasni otpad zakopavali i koji su im to omogućili, ali i oni koji su bili plaćeni i ovlašteni da to spriječe, a nisu. Odgovornost ne smije završiti na najnižoj karici lanca", poručuje DOMiNO.

Stranka podržava proglas ''Domoljubne istine u otuđenom svijetu'', ali i napominje kako ga ne treba miješati s prosvjedom najavljenim za 5. rujna u Zagrebu, niti sam prosvjed poistovjećivati sa svim političkim i aktivističkim imenima koja su mu se naknadno priključila.

"Apsolutno podržavamo pravo svakog građanina na bilo kakvu vrstu mirnog prosvjeda i nismo za nikakve zabrane. Problem nastaje kada se opravdani strah i muka Ličana pokušavaju pretvoriti u sredstvo političkog obračuna i prečac do vlasti", ističe DOMiNO.

Kolegama s ljevice koji su se, kaže, sada svrstali uz borbu Ličana poručuje: ako žele biti vjerodostojni, neka prvo počiste svoje dvorište.

"Tomislav Tomašević osvojio je izbore upravo na temi smeća, a Zagreb je pod njegovom vlašću doslovno zatrpan tim istim smećem. On bi prvi trebao podnijeti ostavku zbog trovanja Zagrepčana, a ne od sebe raditi heroja po pitanjima po kojima bi se trebao poklopiti ušima i šutjeti. Ne postoji ''naše'' i ''njihovo'' smeće. Ili odgovornost vrijedi za sve ili se muka Ličana i zaštita okoliša koriste kao sredstvo političkog obračuna", navodi DOMiNO.

Stranka poziva da se ljudima ne prodaje iluzija da će jedan prosvjed riješiti ono što godinama nije riješeno kroz institucije i političku odgovornost. On je legitimno pravo svakog građanina, ali pravi prosvjed bit će izbori, tamo se vlast daje i oduzima, poručuju iz stranke.