Hoćete li se baš vi razboljeti ovisi i o tome kako se nosite sa stresom. Ova tehnika provjereno pomaže

Od svih ljudi izloženih nekoj infekciji samo će se neki razboljeti. Jedan od razloga tome je i smanjena otpornost organizma nastala uslijed psihološkog stresa, konstatira dr.sc. Andrea Vranić s Odsjeka za psihologiju zagrebačkog Filozofskog fakulteta, analizirajući učinke stresa i otkrivajući kako osnažiti optimizam u jeku epidemije koronavirusa.

Nakon svjetske epidemije svinjske gripe, 2010. godine, provedena je meta-analiza povezanosti psihološkog stresa i infekcije gornjih dišnih puteva koja je potvrdila da je stres povezan s povećanom osjetljivosti za razvoj infekcije dišnih puteva, neovisno o tome radi li se o psihološkom stresu (izmjerenom putem samoprocjene, tj. upitnika o tome koju razinu stresa pojedinac osjeća) ili, pak, klinički ili biološki utvrđenom stresu. Iako nije sasvim razjašnjeno kako se odvija međudjelovanje stresa i osjetljivosti na infekcije, čini se da kronični stres smanjuje sposobnost imunološkog sustava da 'razumije' hormonalne signale što može dovesti do smanjenja proizvodnje protuupalnih stanica leukocita, odnosno do jačanja simptoma bolesti, piše Vranić.

'Općenito gledano, imunološki sustav starijih osoba je oslabljen u odnosu na mlađe pa dugotrajno stresno razdoblje može dodatno oslabiti organizam. Primjerice, uočena je slabija reakcija na cjepivo kod starijih osoba koje su dugoročno uključene u brigu o svojim supružnicima oboljelim od demencije, nego kod starijih osoba koji nisu u situaciji kroničnog stresa. No, to ne vrijedi za sve starije osobe jer pokazuje se kako raspoloženje može igrati važnu ulogu . Emocionalno stanje je, naime, povezano s radom imunološkog i endokrinog sustava. Primjerice, kod starijih je žena utvrđena povezanost depresivnosti, ljutnje i umora s lošijim zdravstvenim statusom, a pozitivan afekt kod starijih muškaraca povezuje se s boljom procjenom zdravstvenog stanja, vitalnosti i mentalnog zdravlja', otkriva prof. Vranić, dodajući da optimizam, naravno, nije jedini način nošenja sa stresom – svatko može za sebe pronaći ono što mu najbolje pomaže.

'Intervencije za osnaživanje optimizma koriste različite pristupe, a uglavnom se temelje na razvijanju budućih ciljeva i često na tehnici vizualizacije, tj. zamišljanja, najbolje buduće verzije sebe (eng. best possible self – BPS). Ove intervencije obično uključuju ovakvu uputu: 'Zamislite sebe u budućnosti, nakon što je sve što se trebalo dogoditi završilo najbolje što može. Trudili ste se i uspjeli postići svoj cilj/ciljeve…'. Sudionici tako zamišljaju svoje buduće osobine, odnose, uspjehe. Potom je potrebno navesti svoja zamišljanja koristeći rečenice poput 'U budućnosti ja ću biti/raditi…', te potom te rečenice složiti u povezanu priču i zapisati ih.

Naposljetku, stručnjakinja navodi rezultate meta-analize 29 psiholoških intervencija namijenjenih podizanju optimizma u kojima je ukupno sudjelovalo 3319 ljudi – različite tehnike za podizanje optimizma su učinkovite - podižu optimizam za 30-40 posto - a posebno je učinkovita gore opisana tehnika 'Najbolji budući ja'.

Što zapamtiti?

'Ne možemo utjecati na to koliko godina imamo, kao ni na to jesmo li muškarac ili žena. Ne možemo ni na to hoće li se u svijetu pojaviti virus. Ali možemo na to kako se sa situacijom nosimo. Psihičko stanje može utjecati na zdravlje i zdravstveni ishod, kod žena i muškaraca, mlađih i starijih. Optimistične osobe imaju manje šanse razviti depresivne simptome i imaju bolji imunološki sustav.

Optimizam se može naučiti i vježbati. Ajmo!', zaključuje prof. Vranić.