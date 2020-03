Bernardić zahtjeva rigoroznije mjere za spas gospodarstva: Država mora isplatiti 75 posto plaće, radna mjesta treba spasiti

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić pozvao je u srijedu u Saboru na rigoroznije mjere za spas gospodarstvu od posljedica epidemije koronavirusa, ali i rigoroznije mjere sprečavanja širenja zaraze. "Ugroza gospodarstva je drugi najvažniji učinak krize, ako se takav trend nastavi bit će to velik udar na državni proračun, pad se očekuje u turizmu, industriji, trgovini , prometu, izvozu, potrošnji . Zato je nužno donijeti adekvatne mjere, kratkoročne za očuvanje radnih mjesta i likvidnosti i srednjoročne kako bi se spriječila posljedice moguće duboke recesije”, rekao je Bernardić u saborskoj raspravi o paketu od 63 mjere kojima Vlada želi pomoći gospodarstvu.

Kao jednu od mjera koju SDP predlaže izdvojio je participiranje države u plaći u naredna tri mjeseca, i to do 75 posto visine neto plaće, a najviše do 5 tisuća kuna a da razliku isplati poslodavac uz obvezu da će sačuvati radno mjesto barem još 3 mjeseca.

SDP predlaže i povećanje naknade u slučaju karantene na iznos prosječne plaće, kao i plaćeni dopust za roditelje koji ostaju kod kuće s djecom.