Hoće li Socijaldemokrati stati uz HDZ oko obuke ukrajinskih vojnika? Vidović: Imamo stav, ali ga nećemo otkriti do petka

Predsjednik Socijaldemokrata Davorko Vidović komentirao je u srijedu kako će njihov saborski klub glasati u petak oko spornog prijedloga obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Otkrio je tek da dva člana sigurno neće doći na glasanje zbog spriječenosti.

'I dio lijevog tijela koji ima jako otklon od Zapada i NATO-a isto misli. Već dva mjeseca je jasno, koliko se tambura o ovoj temi, da stajališta hoće li Ukrajina nešto dobiti našim glasom, irelevantno je. Pomažemo Ukrajini, jasno smo se odredili deklaracijom. Hoće li to biti manje ili više, hoćemo li obučiti sto ili više ljudi, mi ili netko drugi, neće utjecati ni na rat u Ukrajini ni na nas u Hrvatskoj. Središnje pitanje zašto ne želimo kalkulirati o kojem se mora govoriti, kako funkcionira ova država. Nalazimo se u važnom pitanju, pitanje vanjske politike – imamo dva sukreatora predsjednika Republike i predsjednika Vlade, a oni ne razgovaraju. U slučaju rata, ozbiljne opasnosti, to je tema. Imamo nefunkcionalnu državu', smatra Vidović.

Istaknuo je da se radi o političkom pitanju.

'Milanović dva mjeseca govori da on to neće podržati pa se na kraju izvuče da procedura nije poštovana. Konzultirali smo se s brojnim stručnjacima i oni kažu da je to političko pitanje. Ustavni sud je poslao da stvar nije protuustavna. Ne bih rekao da je neustavna, ali sigurno nije usklađena s člancima Ustava. To je krupno političko pitanje. U hrvatskom parlamentu postoji 18 ljudi koji ne pristaju biti ničije pudlice, ničije korisne budale i koji imaju vlastitu glavu i odgovornost prema onima koji su nas izabrali', kazao je Vidović.

Na pitanje postoji li jasan stav u klubu prema obuci ukrajinskih vojnika, naglasio je: 'Ne želimo ga komunicirati do petka jer mislimo da nikome nismo dužni unaprijed davati informacije. Mi imamo većinu. Hoćete ekskluzivu? Dvoje ljudi sigurno neće doći na glasanje. Hoće li još netko izostati, ne mogu znati.'