Kriminalac, kockar i tvrdi desničar: Tko je Tommy Robinson, čovjek koji je na ulicu izveo 100 tisuća ljudi

Nevjerojatna brojka od 100 tisuća ljudi koja se pojavila na protumigrantskom prosvjedu održanom danas u Londonu šokirala je britansku javnost, ali i cijeli svijet. Pogotovo uzimajući u obzir činjenicu da su organizatori kao lice prosvjeda isturili 43-godišnjeg Tommyja Robinsona, dugogodišnjeg desničarskog aktivista višestruko osuđivanog za različite vrste zločina

Robinson je rođen 27. studenog 1982. kao Stephen Christopher Yaxley-Lennon, a pseudonim koji koristi ime je preminule stvarne osobe, člana huliganske navijačke skupine Luton Town MIG. Nije mu ovo prvo lažno ime: u pokušajima da sakrije svoj identitet i kriminalnu prošlost koristio je i imena Andrew McMaster, Paul Harris, Wayne King i Stephen Lennon.

Dvadeset godina radikalnog desničarenja Robinson je aktivan u perifernim strankama ekstremne desnice već preko 20 godina. Karijeru je započeo još 2004. kao pripadnik eksplicitno fašističke Britanske nacionalne stranke (BNP), od 2009. do 2013. vodio je i osovao Englesku obrambenu ligu (EDL) dok je 2012. bio i supredsjednik Britanske stranke slobode (BFP). 2015., osnovao je britansku podružnicu njemačke Pegide, koju godinu kasnije figurirao i kao politički savjetnik Gerarda Battena, tadašnjeg vođe Farageovog UKIP-a, stranke koja je inicirala i praktički provela referendum za Brexit.

Do ovog najnovijeg zaokreta kojim je de facto postao vođa britanske desnice, daleko je impresivnija bila njegova kriminalna karijera. Od 2005. do 2025. odslužio je pet zatvorskih kazni, za djela kao što su uhođenje, kleveta i hipotekarna prijevara. Pamtit će se da je zbog njegovog ometanja sudskog procesa, tj. objavljivanja videa ulaska optuženih u sudnicu, umalo propalo suđenje skupini silovatelja iz Huddersfielda. Kriminalna karijera Prvi put je u zatvoru završio 2005. zbog napada na policajca koji nije bio na dužnosti, a 2011. je osuđen na društveno koristan rad jer je sudjelovao u tučnjavi nogometnih huligana.

2011. je osuđen na 12 mjeseci zatvora jer je na skupu svoje tadašnje stranke EDL udario u glavu stranačkog kolegu. A iste godine, nakon što je FIFA zabranila engleskoj reprezentaciji da na dresove stavi simbol maka, u znak sjećanja na britanske vojnike poginule u Prvom svjetskom ratu, popeo se na krov zgrade FIFA-e u Zürichu i dobio tri tisuće eura kazne te tri dana zatvora. Zatvoren je i 2013. zbog putovanja u Sjedinjene Države s putovnicom druge osobe, a zatim godinu dana kasnije zbog hipotekarne prijevare. Najpoznatiji proces bio je ipak onaj za uznemiravanje novinarke Lizzie Darden i njezinog partnera, koje je opsesivno pratio i snimao te to objavljivao na svojim društvenim mrežama nakon što je saznao da rade priču o njemu, za što je 2021. osuđen s pet godina zabrane prilaska. Na tom je procesu glumio žrtvu slobode govora, te se u tom svojstvu pojavio na ekstremno desnoj američkoj stranici InfoWars i zatražio politički azil u SAD-u.

Poguranac Elona Muska Ovo ga je pretvorilo u zvijezdu američke scene tvrde desnice, a nakon gostovanja kod Tuckera Carlsona, samo je nebo bilo granica. Za to - probijanje granice - trebao je još samo poguranac mainstreama, a tamo ga je lansirao Elon Musk - koji se danas i uključio na njegov skup u Londonu. On je na Twitteru početkom ove godine zatražio puštanje Robinsona iz zatvora, kamo je strpan na 18 mjeseci zbog toga što je lažno tvrdio da je silovatelj iz Huddersfielda 15-godišnji migrant iz Sirije. Kazna mu je kasnije smanjena, nakon što se Robinson pokunjio pred sudom i rekao da će se pridržavati sudskog naloga koji mu propisuje da jednostavno - šuti.

Šutjeti, kao što vidimo, ne može. A slabost pokazuje i kad je u pitanju ovisnost o kocki - BBC je 2022. izvijestio da Robinson vjerovnicima duguje preko 2 milijuna funti koje je prokockao prethodnih godina, pa onda pokušao sakriti tragove izbjegavanjem poreza i proglašavanjem bankrota. U set očekivanja uklapaju se i još neki detalji iz biografije - 2020. tijekom pandemije COVID-a, uhićen je jer je na čuvenom Speakers' Corneru u londonskom Hyde Parku širio teorije urote vezane uz pandemiju. Takva figura nije mogla proći nezapaženo ni u Rusiji, pa je iste te godine - doduše prije pandemije - Robinson bio u Moskvi, gdje je dao jasnu podršku Vladimiru Putinu i predstavljao se kao žrtva cenzure u Britaniji i EU.

