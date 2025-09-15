Zaiskrilo između Benčić i HDZ-ovaca, reagirao Jandroković: 'Dajem stanku da se smire strasti!'

Plenkoviću je stiglo i pitanje Sandre Benčić iz Možemo. 'Ovog ljeta ste se pokazali kao političar koji zbog oportunizma i kukavičluka puštate malo fašizma, bahato miseći da ga možete kontrolirati. Postali ste prvi premijer zemlje članice Europske unije koja je legalizirala nacistički pozdrav u njegovoj lokalnoj varijanti', poručila je Benčić podsjetivši na festivale 'Nosi se' i 'Fališ'.



'Vi ste kukavica i oportunist!', poručila je. Odmah je uslijedilo niz povreda poslovnika iz redova HDZ-a.



'Nije vama problem Hipodroma Thompson nego Kosta Kostanjević. Vama kod hipodroma ne smetaju Hrvati nego vaš kriminal', poručio je HDZ-ov Nikola Mažar.



'Jako ste dosadni i naporni!', poručila je HDZ-ova Majda Burić.



Ostali HDZ-ovi zastupnici Benčić su spočitavali Trnjanske kresove, ali i spominjali Hudu jamu i Macelj.



'Nakon svakog oporbenog pitanja desetak HDZ-ovh pionira se postavi pred zid kako bi obranili premijera. Premijeru, ako se ne znate sami obraniti, onda nemojte ni dolaziti ovdje', poručio je SDP-ov Arsen Bauk.



'Očekivali smo da ćete ljetni blues nastaviti i danas. Dobro je da imamo ovakav HDZ i ovakvu Vladu, gdje manjine imaju financiranje gotovo svih njihovih projekata. Ja nisam to htio reći, ali reći ću da je jedna zastupnica iz vašeg bazena ljude koji su došli na Hipodrom, nazvala hipodromskim kopitima. Nisam uzalud spomenuo riječ dehumanizacija, koja je svojstvena retorici političke ljevice, koja se ovog ljeta potpuno razotkrila i pokazala toliko isključivom, netolerantnom, spremnom na zabrane, na sve poteze koji su van onoga što je hrvatska demokracija 20. stoljeća. Ako nitko pjesmu Čavoglave sankcionirao 30 godina, neće ni danas. Nemojte nam imputirati kukavičluk, povijesni revizionizam jer ga nema', kazao je Plenković.



'Koliko ste odlijepljeni od stvarnosti, govori činjenica da za radikalizaciju vi optužujete ljevicu. Krvi su vam umjetnici, festivali, mediji. Za ovo stanje u društvu odgovorni ste jedino vi. Ne zato jer ste apologet fašizma, nego što ga zbog oportunizma malo puštate. Nemate stav i vrijednosti, nego samo priliku i korist. Vi ste politički anemični', poručila je Benčić.



Opet je na repliku Sandre Benčić bio niz reakcija iz HDZ-a, koji joj spočitavali stanje u Zagrebu, komunističke zločine. Zbog cijelog niza povreda poslovnika, zbog kojih šef Sabora dijelio opomene, zatražio je od zastupnika da smanje reakcije.



'Ovo postaje neozbiljno', poručio je Jandroković, te zamolio zastupnike da se vrate pitanjima za premijera i ministre.