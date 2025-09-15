Zaiskrilo između Benčić i HDZ-ovaca, reagirao Jandroković: 'Dajem stanku da se smire strasti!'

Saborska sjednica započinje u 9.30, i to aktualnim prijepodnevom na kojem će 41 zastupnik postaviti pitanja premijeru i članovima Vlade.
Prvo pitanje postavit će nezavisna Boška Ban (bivša zastupnica SDP-a), dok će posljednje pitanje postaviti nezavisni Josip Jurčević.
-
11:03
Zastupnici su se vratili sa stanke te nastavili s postavljenjem pitanja ministrima i premijeru.
-
10:47
Jelena Miloš iz Možemo kazala je da je 'tragično parafrazirati Juru i Bobana u Saboru i onda se tome smijati.'
Reagirao je predsjednik Sabora. 'Oko Jure i Bobana, kakva je to insinuacija, o čemu vi govorite? Zekanović je govorio nešto u smislu Jure i Bobana. Ja ne znam gdje ste vi to vidjeli i koje su to sad već ozbiljne manipulacije. Gdje ste vidjeli Juru i Bobana, šta izmišljate. Ajde molim vas', poručio je.
Jandroković je odredio stanku od 10 minuta kako bi se 'smirile strasti'.
-
10:09
Plenkoviću je stiglo i pitanje Sandre Benčić iz Možemo. 'Ovog ljeta ste se pokazali kao političar koji zbog oportunizma i kukavičluka puštate malo fašizma, bahato miseći da ga možete kontrolirati. Postali ste prvi premijer zemlje članice Europske unije koja je legalizirala nacistički pozdrav u njegovoj lokalnoj varijanti', poručila je Benčić podsjetivši na festivale 'Nosi se' i 'Fališ'.
'Vi ste kukavica i oportunist!', poručila je. Odmah je uslijedilo niz povreda poslovnika iz redova HDZ-a.
'Nije vama problem Hipodroma Thompson nego Kosta Kostanjević. Vama kod hipodroma ne smetaju Hrvati nego vaš kriminal', poručio je HDZ-ov Nikola Mažar.
'Jako ste dosadni i naporni!', poručila je HDZ-ova Majda Burić.
Ostali HDZ-ovi zastupnici Benčić su spočitavali Trnjanske kresove, ali i spominjali Hudu jamu i Macelj.
'Nakon svakog oporbenog pitanja desetak HDZ-ovh pionira se postavi pred zid kako bi obranili premijera. Premijeru, ako se ne znate sami obraniti, onda nemojte ni dolaziti ovdje', poručio je SDP-ov Arsen Bauk.
'Očekivali smo da ćete ljetni blues nastaviti i danas. Dobro je da imamo ovakav HDZ i ovakvu Vladu, gdje manjine imaju financiranje gotovo svih njihovih projekata. Ja nisam to htio reći, ali reći ću da je jedna zastupnica iz vašeg bazena ljude koji su došli na Hipodrom, nazvala hipodromskim kopitima. Nisam uzalud spomenuo riječ dehumanizacija, koja je svojstvena retorici političke ljevice, koja se ovog ljeta potpuno razotkrila i pokazala toliko isključivom, netolerantnom, spremnom na zabrane, na sve poteze koji su van onoga što je hrvatska demokracija 20. stoljeća. Ako nitko pjesmu Čavoglave sankcionirao 30 godina, neće ni danas. Nemojte nam imputirati kukavičluk, povijesni revizionizam jer ga nema', kazao je Plenković.
'Koliko ste odlijepljeni od stvarnosti, govori činjenica da za radikalizaciju vi optužujete ljevicu. Krvi su vam umjetnici, festivali, mediji. Za ovo stanje u društvu odgovorni ste jedino vi. Ne zato jer ste apologet fašizma, nego što ga zbog oportunizma malo puštate. Nemate stav i vrijednosti, nego samo priliku i korist. Vi ste politički anemični', poručila je Benčić.
Opet je na repliku Sandre Benčić bio niz reakcija iz HDZ-a, koji joj spočitavali stanje u Zagrebu, komunističke zločine. Zbog cijelog niza povreda poslovnika, zbog kojih šef Sabora dijelio opomene, zatražio je od zastupnika da smanje reakcije.
'Ovo postaje neozbiljno', poručio je Jandroković, te zamolio zastupnike da se vrate pitanjima za premijera i ministre.
-
09:49
Drugo pitanje je postavio šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. 'ZDS nije domoljubni pozdrav, to je laž i obmana. Vrijeme je da okrenemo stranicu. Hrvatsku razaraju podjele i o tim stvarima se u javnosti i Saboru ne priča. Živimo u turbulentnim vremenima, gdje dronovi lete nad članicom NATO-a, a mi smo zakopani u rovovima prošlosti. Imate li hrabrosti potaknuti raspravu u Saboru? ', upitao je Hajdaš Dončić premijera.
Njegovo pitanje izazvalo je niz povreda poslovnika. 'Jedini koji te teme plasira u javnost je upravo ljevica. Nitko iz vladajuće većine neće potegnuti pitanje iz Drugog svjetskog rata. Pustite nas na miru', poručio je HDS-ov Hrvoje Zekanović.
'Nisam vidio da ste spomenuli zvijezdu petokraku. Zabranili bi ZDS. Neće to proći i točka', poručio je DP-ov Stipo Mlinarić.
'Što se tiče vašeg pitanja, to je svojevrsni apel da se dogodi što? Da vi i vaši istomišljenici prestanete s histerijom koju imamo zadnja dva mjeseca. Živimo u gradu u kojem je na vlasti Možemo sa SDP-om. Gradska vlast je odobrila koncert ali dva mjeseca kasnije. Koncert u Zagrebu odobrilo je Možemo. Što se dogodilo? Nema zapaljenih auta, nema desetke mrtvih koliko se medijski nastojalo procijeniti', kazao je Plenković.
Ljevicu je optužio da je dva mjeseca forsirala tu temu. 'Mislite da ćete uspijeti u tome da se ne koristi to? To je potpuna iluzija. U obrazovnom sustavu je rješenje. Zabranama nećete postići ništa', dodao je.
'Predlažem da se bavimo manje podjelama i polarizacijom. Vi godinama provodite dehumanizaciju vaših političkih protivnika', kazao je Plenković.
'SDP će podnijeti prijedlog zakona koji će biti jasan i razumljiv svima. Žao mi je što je od jednog Andreja Plenkovića, koji je gurao Istanbulsku konvenciju, stoji premijer koji nije premijer cijele Hrvatske nego HDZ-a, premijer koji je povezan s desnim verigama samo kako bi zadržao vlast', replicirao je premijeru predsjednik SDP-a.
-
09:43
Prvo pitanje na aktualcu postavlja Boška Ban i to premijeru Andreju Plenkoviću. 'Pred nama je izazov prelaska na jednosmjensku nastavu. Jedinice lokalne samouprave u financijski ograničene u provedbi svih projekata. Mogu li jedinice očekivati podršku Vlade kroz povećanje sredstava?', upitala je.
Plenković je kazao da je ulaganje u obrazovanje jedan od četiri prioriteta Vlade, podsjetivši da se ulaže u otvaranje vrtića i škola. 'Do sada smo izgradili i obnovili više od 900 vrtića, oko 1000 škola i dvorane. Napravili smo iskorake kakvih desetljećima nije bilo', kazao je premijer.
-
09:41
Zastupnici utvrđuu dnevni red predstojeće sjednice.
-
09:37
Započela je sjednica Sabora. Na početku je predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozdravio zastupnike i članove Vlade.
-
09:21
Ispred Sabora zastupnike su dočekali i prosvjednici iz Inicijative za slobodnu Palestinu, koji istaknuli transparent - 'Prekinite sve veze s Izraelom. Stop genocidu'.
-
09:20
Nakon aktualnog prijepodneva, Andrej Plenković podnijet će redovito izvješće o sastancima Europskog vijeća.
-
09:16
Početak srpnja, kada je Sabor završavao svoju sezonu, sjednice je obilježio i pozdrav ZDS. Predsjednik Sabora Gordan Jandrokovć, dolazeći na sjednicu, kazao je novinarima kako očekuje da će netko od zastupnika pokušati testirati granice uzvikivanjem pozdrava.
'Pozivam sve da pogledaju što sam kazao zastupniku Miri Bulju nakon što je to zadnji puta učinio. Vrlo sam jasno rekao da to nije prihvatljivo, da to šteti i Saboru i Republici Hrvatskoj, pozvao sam i njega i druge da to ne čine', rekao je Jandroković.
'Ja nemam dileme, kada je ZDS u funkciji slavljenja NDH i ustaškog režima, to ću sankcionirati. Ali ima i lukavih zastupnika koji to nastoje zapakirati. Isto tako sam rekao da ću vrlo pažljivo nastojati razotkriti one koji provociraju.'
'To šteti Republici Hrvatskoj. Govoriti na način na koji govore neki zastupnici nije dobro', dodao je.