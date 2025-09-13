Nevrijeme prijeti većini Hrvatske: Zahladit će, stižu olujna bura i obilna kiša

Na jugu zemlje subota će proteći u znaku pretežno vedrog i sunčanog vremena. Puhat će slab burin, danju i maestral, a more će ostati mirno, s temperaturom oko 24 °C. Jutro će biti nešto svježije, dok će najviša dnevna temperatura dosegnuti oko 29 °C, piše HRT.

Na srednjem Jadranu očekuje se iznadprosječna toplina, a slične vrijednosti mjerit će se i u unutrašnjosti Dalmacije. U ranim satima ponegdje će biti svježe i maglovito, no dan će većinom biti sunčan, premda uz postupno povećanje naoblake, izraženije prema večeri.

Na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima već će od jutra biti više oblaka, a u večernjim satima i tijekom noći izgledna je kiša praćena grmljavinom. More će biti malo valovito, a vjetar uglavnom slab. Dnevne vrijednosti kretat će se između 27 i 28 °C, u gorju oko 24 °C, dok će se najniže jutarnje temperature spustiti na 18 do 20 °C uz obalu te 10 do 14 °C u unutrašnjosti, gdje će mjestimice biti magle.

Sve više oblaka prema kraju dana

U središnjoj Hrvatskoj jutro će obilježiti rijetka i kratkotrajna magla, rjeđa nego dan ranije. Tijekom dana izmjenjivat će se sunčana razdoblja i sve brojniji oblaci, iz kojih je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Temperature će se kretati od 14 do 16 °C ujutro, do oko 27 °C poslijepodne.

Vrlo slične vrijednosti očekuju se i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Jutra će ondje biti maglovita, no magla neće potrajati dugo, a ostatak dana obilježit će sunčano vrijeme uz uglavnom visoke oblake.