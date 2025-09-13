STIŽE NAGLA PROMJENA

Nevrijeme prijeti većini Hrvatske: Zahladit će, stižu olujna bura i obilna kiša

M.Č.

13.09.2025 u 09:59

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Bruno Fantulin
Bionic
Reading

Subota će proteći uglavnom suho i sunčano, uz razmjerno tople dnevne vrijednosti, dok će jutro u nekim krajevima obilježiti magla. U drugom dijelu vikenda stiže nagla promjena: osjetno svježija nedjelja donijet će češću i mjestimice obilniju kišu, mogućnost nevremena te jačanje bure

Na jugu zemlje subota će proteći u znaku pretežno vedrog i sunčanog vremena. Puhat će slab burin, danju i maestral, a more će ostati mirno, s temperaturom oko 24 °C. Jutro će biti nešto svježije, dok će najviša dnevna temperatura dosegnuti oko 29 °C, piše HRT.

Na srednjem Jadranu očekuje se iznadprosječna toplina, a slične vrijednosti mjerit će se i u unutrašnjosti Dalmacije. U ranim satima ponegdje će biti svježe i maglovito, no dan će većinom biti sunčan, premda uz postupno povećanje naoblake, izraženije prema večeri.

Na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima već će od jutra biti više oblaka, a u večernjim satima i tijekom noći izgledna je kiša praćena grmljavinom. More će biti malo valovito, a vjetar uglavnom slab. Dnevne vrijednosti kretat će se između 27 i 28 °C, u gorju oko 24 °C, dok će se najniže jutarnje temperature spustiti na 18 do 20 °C uz obalu te 10 do 14 °C u unutrašnjosti, gdje će mjestimice biti magle.

Sve više oblaka prema kraju dana

U središnjoj Hrvatskoj jutro će obilježiti rijetka i kratkotrajna magla, rjeđa nego dan ranije. Tijekom dana izmjenjivat će se sunčana razdoblja i sve brojniji oblaci, iz kojih je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Temperature će se kretati od 14 do 16 °C ujutro, do oko 27 °C poslijepodne.

Vrlo slične vrijednosti očekuju se i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Jutra će ondje biti maglovita, no magla neće potrajati dugo, a ostatak dana obilježit će sunčano vrijeme uz uglavnom visoke oblake.

Nagla promjena u nedjelju

Nedjelja donosi osjetnu promjenu: vrijeme će biti nestabilno, svježije i vjetrovitije. U većini unutrašnjih područja kiša će biti česta, osobito prijepodne, i to u obliku pljuskova s grmljavinom. Zbog toga je DHMZ cijelu zemlju obojao žutim meteoalarmom, osim krajnjeg juga.

"BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", upozorili su.

Meteoalarm za 14. rujan 2025.
Meteoalarm za 14. rujan 2025. Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

Ipak, od ponedjeljka slijedi stabilizacija vremena. Novi tjedan počet će s dva uglavnom suha i toplija dana, uz mnogo sunca, ali i česte jutarnje magle te svježine.

Magla se u utorak može pojaviti i mjestimice na Jadranu, budući da će do kraja sunčanog ponedjeljka oslabjeti bura i tramontana. Te će pak u nedjelju zapuhati i biti povremeno jake, prateći promjenjivu i manje toplu atmosferu s obilnijim pljuskovima, grmljavinom te lokalno izraženim nevremenom.

tportal
