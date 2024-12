Hoće li Milanović doista pružiti ruku Plenkoviću? 'Više me brine druga strana'

Analitičari su zasad nesložni oko odgovora na ova pitanja: jedni tvrde da će Zoran Milanović, oslobođen pritiska osvajanja drugog mandata, sada biti još lepršaviji i neobuzdaniji jer naprosto nema više što izgubiti te će se obračunati i s onima malobrojnima koji mu još uvijek nisu dospjeli na nišan. Drugi pak tipuju na to da će se primiriti, odnosno barem to pokušati.

O 'pruženoj ruci' u izbornoj noći upitan je Andrej Plenković , no izbjegao je konkretno odgovoriti.

Jedan od njih je politički analitičar i komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić.

'Poprilično sam siguran da će Milanović ostvariti ono što je najavio u svom govoru, dakle da će barem pokušati pružiti ruku Plenkoviću. Prije svega, on je iz dosadašnjih političkih sukoba ostvario ono što je namjeravao ostvariti - a to je uvjerljiva pobjeda koju će za dva tjedna samo formalno morati potvrditi. Drugo, Milanović je sasvim sigurno svjestan toga da niz državnih institucija ne može ostati blokiran na ovaj način i da se time čini šteta čak i njegovim osobnim poznanicima, a svakako i samoj državi', kaže Trogrlić za tportal.

'Naravno, tek treba vidjeti koliko će ta Milanovićeva gesta biti iskrena, no više me brine to da na drugoj strani neće biti dovoljno snage i političke zrelosti da se pružena ruka i prihvati', dodaje ovaj analitičar.

Rješavanje nakupljenog gradiva

Po Trogrliću, za obojicu bi bilo dobro da barem prvi dio njihovih novih mandata prođe u kakvoj-takvoj suradnji i da napokon riješe 'nakupljeno gradivo' poput imenovanja veleposlanika.

'U vanjskopolitičkom i sigurnosnom smislu evidentno slijede nešto složenija vremena i nastavak potpune disfunkcionalnosti mogao bi biti izuzetno štetan za državu. Pred Milanovićem je pet godina mandata, a pred Plenkovićem tri i pol godine - imaju vremena pomiriti se i ponovno se posvaditi', slikovit je Trogrlić. On čak predviđa da Milanović, kada je riječ o odnosu prema Rusiji i Ukrajini, na početku svog drugog mandata 'neće zauzimati jednake stavove kao u pretkampanji i kampanji'.