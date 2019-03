Hoće li Beograd odgovarati za rat: Presuda 'arhitektima zla' zadnja šansa za ispravljanje velike mrlje u radu Haškoga suda?

Ni presuda Radovanu Karadžiću, ratnom vođi bosanskih Srba, koji je osuđen prošlog tjedna na doživotni zatvor zbog ratnih zločina tijekom rata u Bosni i Hercegovini, uključujući genocid u Srebrenici, nije direktno obuhvatila vlasti u Beogradu predvođene tadašnjim predsjednikom Srbije Slobodanom Miloševićem, kao sudionike udruženog zločinačkog pothvata

Ovo suđenje je posebno važno jer se radi o posljednjem haškom procesu u kojem se utvrđuje jesu li za zločine u Hrvatskoj i BiH odgovorni dužnosnici Srbije. Naglasimo da pred Haškim tribunalom nijedan državni dužnosnik Srbije do sada nije osuđen za ratne zločine u Hrvatskoj i BiH.

Posljednja nada žrtvama srpske agresije u to da će se veze službenog Beograda sa zločinima u Bosni i Hercegovini potvrditi proglašenjem udruženog zločinačkog pothvata ponovljeno je suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, čelnicima Službe državne bezbednosti (SDB) pri Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Srbije za trajanja rata.

Iako odvjetnici različito gledaju na pravne domete i značenje udruženog zločinačkog pothvata, ipak je prilično kontroverzna činjenica da do sada ni u jednom postupku za ratne zločine u BiH zločinački pothvat nije dokazan vladajućoj garnituri u Beogradu. Za Hrvatsku je zločinački pothvat Slobodana Miloševića te tadašnjeg srbijanskog političkog i vojnog vrha opisan u presudi Milanu Martiću.

Nedvojbeno je, i sudsko vijeće utvrdilo je to, da su jedinice koje su oformili počinile zločine deportacije, prisilnog premještanja i ubojstva na brojnim lokacijama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te da ti zločini predstavljaju progon kao zločin protiv čovječnosti.

Tužiteljstvo tvrdi da su Stanišić i Simatović bili sudionici udruženog zločinačkog pothvata kojemu je na čelu stajao srpski predsjednik Slobodan Milošević , a čiji je cilj bilo prisilno trajno uklanjanje većine nesrpskog stanovništva s velikih područja u SAO Krajini i SAO Slavoniji, Baranji i Zapadnom Srijemu u Hrvatskoj te općinama Bijeljina, Bosanski Šamac, Doboj, Sanski Most, Zvornik i Trnovo u BiH. Stanišić i Simatović su dodatno bili optuženi da su planirali, naredili ili na druge načine pomagali i podržavali zločine koje su počinile specijalne jedinice što su ih oformili i kontrolirali.

Stanišića i Simatovića tereti se za usmjeravanje, organiziranje, opremanje, obučavanje, naoružavanje i financiranje jedinica Službe državne bezbednosti Srbije koje su ubijale, progonile i deportirale civile Hrvate, bosanske Muslimane, bosanske Hrvate te druge nesrbe iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske od 1991. do 1995. godine.

No sud je dvojac srpskih obavještajaca oslobodio krivnje na prvom suđenju 2013. godine pod objašnjenjem da to što su činili, dakle oformili paravojne skupine i naoružali ih do zuba, nije nelegalno jer nisu mogli znati da će te postrojbe potom činiti zločine. Odnosno smatrali su da ta podrška nije bila konkretno usmjerena počinjenju tih zločina.

Na ponovljenom suđenju - koje opet u Hrvatskoj, kao i neka ranija haška suđenja, prolazi ispod radara - tužiteljstvo mora dokazati da je SDG imao formalnu kontrolu nad paravojnim jedinicama na terenu. Odnosno na konkretnom primjeru sa suđenja u veljači, kada je tužitelj pokušavao dokazati da je tadašnji čelnik Službe državne bezbednosti (SDB) Srbije Jovica Stanišić bio nadređen Radovanu Stojičiću Badži, zapovjedniku srpskih snaga u istočnoj Slavoniji tijekom rata u Hrvatskoj, kojemu je bio podređen Željko Ražnatović Arkan, vođa paravojne postrojbe Srpska dobrovoljačka garda.