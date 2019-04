Sedam mjeseci bez plaća: Hoće li 3.maj u stečaj ili dobiva još jednu priliku?

Na Trgovačkom sudu u Rijeci u srijedu će se ponovno odlučivati hoće li u Brodogradilištu 3. maj biti pokrenut stečajni postupak ili će to brodogradilište dobiti još jednu priliku i dodatno vrijeme za pronalazak rješenja, koje bi omogućilo opstanak riječke brodogradnje, nastavak proizvodnje i isplatu radničkih plaća

U zadnjih godinu i više dana, kao potencijalni strateški partneri Uljanika i 3. maja spominjali su se Kermas grupa, Brodosplit, talijanski Fincantieri i drugi, ali suradnja s njima u konačnici nije ostvarena. U 3. maju i i pulskom Uljaniku uskoro se očekuje dolazak izaslanstva potencijalnog kineskog strateškog partnera, koji bi snimio stanje, a potom odlučio o mogućem ulaganju.

Predsjednik vlade Andrej Plenković izjavio je u prošloga tjedna kako je posjet kineskog premijera Lija iskoristio da mu pojasni kontekst hrvatske brodogradnje te ga je zamolio da predstavnici ključne kineske kompanije koji se bave brodogradnjom posjete Uljanik i 3. maj i vide bi li mogli biti taj partner koji bi pomogao restrukturiranju, a sve bi se, kazao je, trebalo dogoditi 'vrlo brzo'.

Direktor 3. maja Edi Kučan izjavio je, pak, u utorak, uoči ročišta na Trgovačkom sudu u Rijeci, da je svaki potencijalni strateški partner, koji bi omogućio opstanak brodogradnje u Rijeci dobrodošao, ali da 3. maj ima sve manje vremena i da je hitno potrebno pronaći model privremenog financiranja, odnosno oko 150 milijuna kuna s kojima bi se omogućio nastavak proizvodnje i isplata plaća.

No, ocijenio je da bi to za 3. maj moglo biti kasno i da za to brodogradilište treba hitno naći neki način financiranja, kako bi moglo preživjeti.

Smatra da bi za nastavak proizvodnje, plaće i namirenje dijela potraživanja za dobavljače trebalo osigurati oko 150 milijuna kuna, pod uvjetom da državna poduzeća skinu ovrhe na Fini te uz dogovor s brodovlasnicima, koji su iskazali zanimanje za završetak svojih brodova u 3. maju i koji bi na mjesečnoj osnovi pratili financiranje završetka izgradnje svojih brodova. Prijedloge i modele za završetak započetih brodova u 3. maju, kojima bi se taj posao mogao obaviti najpovoljnije za državu, Kučan je dostavio resornim ministarstvima te očekuje odgovore.