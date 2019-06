Hipodrom i Velesajam izbrisani potezom pera, postali su 'ex': Donosimo sporne izmjene zagrebačkog GUP-a

Zagrebački Manhattan ili Zagreb na vodi korak je bliže realizaciji, što je postalo jasno nakon što su nove izmjene Generalnog urbanističkog plana (GUP) ugledale svjetlo dana. Njima su Zagrebački velesajam i Hipodrom već pokopani i uz njihovo ime stoji 'ex'. Iako ove stavke izmjene GUP-a najviše zvone na uzbunu, nisu jedine sporne

'Osobitost lokacije obvezuje strukturno i sadržajno različito promišljanje prostora ex. Hipodrom (zona tematskog parka i mješovite namjene) i prostora ex. Velesajam (zona mješovite i poslovne namjene) - sve uklopljeno u cjelovito rješenje zasnovano na principima niskougljičnog razvoja Grada', stoji u izmjenama GUP-a.

'Projekt revitalizacije Velesajma postoji pet godina . Vodili su ga strani stručnjaci koji su napravili strategiju, a potom su i arhitekti, brojni gradski uredi, čak i razne institucije u Gradu sudjelovali u tom gradskom planu. Protiv toga nitko nema ništa. Problem je to što je nepoznanica što će s tim planom, o kojem je provedena javna rasprava i napravljene su prezentacije, završiti', kaže.

Prema njemu je trebalo ostaviti zaštićene objekte na Velesajmu te izgraditi novi sadržaj i to poslovne namjene. 'No sada se u GUP uvodi termin ne samo poslovne, već i mješovite gradnje, dakle za stanovanje. Područje Hipodroma nova je priča. Time se poništava jedina zelena zona na Kajzerici i ide u mješovitu namjenu. Spominje se i park, no ne koliki bi bio', dodaje Petek.