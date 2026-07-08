Dječaka proglasili mrtvim, a pet sati kasnije pronašli ga živog u mrtvačnici

Prema policijskom izvješću, dječak je 8. veljače pronađen licem prema dolje u bazenu obiteljske kuće u predgrađu Phoenixa, Gilbertu. Njegova obitelj odmah je pozvala hitne službe, a policajci i djelatnici hitne pomoći započeli su oživljavanje prije nego što je dijete prevezeno u bolnicu Mercy Gilbert Medical Center.

Ondje ga je liječnik Aryan Toosi oko 18.20 sati proglasio mrtvim, navodi BBC.

Na snimci policijske kamere, koju je objavio lokalni NBC, čuje se kako liječnik govori: 'Ako nema prigovora, proglasio bih vrijeme smrti. Vrijeme smrti 18.20. Minuta šutnje.'

Međutim, policijsko izvješće otkriva da su policajci liječniku rekli kako su kod dječaka primijetili znakove života.

Prema njihovim navodima, liječnik im je odgovorio: 'Vi radite svoj posao, a pustite mene da radim svoj.'

Navodno je dodao i: 'Nisam bez razloga završio medicinski fakultet.'

Pet sati kasnije zaposlenik Ureda sudskog vještaka okruga Maricopa došao je po tijelo dječaka te otkrio da on i dalje diše. Dijete je hitno helikopterom prevezeno u drugu bolnicu, gdje se uspješno oporavilo, a u međuvremenu je pušteno kući.

Policija nije objavila medicinsku dokumentaciju pa zasad nije poznato kako je moglo doći do tako ozbiljne pogreške.

Odvjetnik liječnika Aryana Toosija izjavio je za Associated Press da u slučaju postoji "mnogo više činjenica i medicinskih okolnosti nego što je dosad objavljeno".

Policija je u međuvremenu preporučila podizanje optužnice protiv roditelja zbog sumnje na zanemarivanje djeteta. Istražitelji navode da su u kući osjetili jak miris marihuane te smatraju da je upravo zbog nedovoljnog nadzora dijete moglo završiti u bazenu. Tužiteljstvo još nije odlučilo hoće li protiv roditelja podići optužnicu.

Bolnica Mercy Gilbert Medical Center priopćila je da je provela detaljnu internu istragu kako bi utvrdila što se dogodilo te najavila promjene u svojim postupcima.

'Ovo je srceparajuća situacija', poručili su iz bolnice, odbivši iznositi dodatne pojedinosti.