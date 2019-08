HGSS brani Škalameru, Arsić tvrdi da ga je napao 'bandit koji je za to dobio pare'

HGSS je stao u obranu svog člana Matka Škalamere koji je priveden zbog sumnji da je fizički i na nacionalnoj osnovi napao povratnika Dobrivoja Arsića. Arsić pak tvrdi da je napad bio naručen, insceniran i plaćen. 'Napao me bandit koji je dobio pare da to učini', tvrdi

'HGSS stanica Rijeka i njeni članovi ne diskriminiraju ljude po nacionalnoj, rasnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi kojom bi stvarali razliku od čovjeka do čovjeka. Svaki oblik diskriminacije ljudskih bića smatramo neprihvatljivim za naše društvo.

Policija je izvijestila da je on državni službenik koji radi u Ravnateljstvu civilne zaštite u Ministarstvu unutarnjih poslova te će biti udaljen iz službe.

Napadnuti Dobrivoje Arsić u ponedjeljak je za dnevnik.hr ponovio optužbe da mu je Škalamera psovao srpsku majku i udario ga 5-6 puta. Sada s optužbama ide i korak dalje. Kaže da je napad insceniran i naručen. 'Napao me bandit koji je dobio pare da to učini. Sve je to smiješno, mene su htjeli hapsiti, a njega su uhitili kao u crtiću - u subotu, a sve se dogodilo u utorak', ogorčen je Arsić.