Hegseth objavio video: Naredio sam smrtonosni kinetički napad na narkobrod kod Venezuele

Maja Čohan

03.10.2025 u 19:27

Američki napad na brod u Venezueli
Američki napad na brod u Venezueli Izvor: Screenshot / Autor: X
Američke snage u petak su izvele napad na, kako ga nazivaju, „brod za trgovinu narkoticima“, u blizini obale Venezuele, potvrdio je ministar obrane Pete Hegseth

„Ranije jutros, po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, naredio sam smrtonosni, kinetički napad na brod za trgovinu narkoticima povezan s označenim terorističkim organizacijama u zoni odgovornosti USSOUTHCOM-a (Južnog zapovjedništva SAD-a)“, izjavio je Hegseth.

Dodao je i da su u operaciji ubijena četvorica muškaraca koje naziva „narkoteroristima“, dok među američkim snagama nije bilo ozlijeđenih.

Napad se dogodio u međunarodnim vodama, tik uz obalu Venezuele, dok je brod navodno prevozio „značajne količine narkotika – na putu prema Americi kako bi otrovao naš narod“, rekao je Hegseth na društvenoj mreži X.

Trumpova administracija najavila je da SAD sad i formalno vodi „oružani sukob“ protiv narko kartela, proglašavajući ih teroristima, čime pokušava opravdati vojne udare na brodove povezana s krijumčarenjem droga.

Tijekom rujna 2025. SAD su izvele niz zračnih i pomorskih napada na plovila navodno povezana s Venezuelom i kartelom Tren de Aragua, pri čemu je u jednom napadu ubijeno 11 osoba, objavio je Reuters.

