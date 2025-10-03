Hegseth objavio video: Naredio sam smrtonosni kinetički napad na narkobrod kod Venezuele

„Ranije jutros, po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, naredio sam smrtonosni, kinetički napad na brod za trgovinu narkoticima povezan s označenim terorističkim organizacijama u zoni odgovornosti USSOUTHCOM-a (Južnog zapovjedništva SAD-a)“, izjavio je Hegseth.

Dodao je i da su u operaciji ubijena četvorica muškaraca koje naziva „narkoteroristima“, dok među američkim snagama nije bilo ozlijeđenih.