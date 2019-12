Eksplodiralo tržište nekretnina u Osijeku, stanovi se prodaju i prije nego što su oglašeni, kupci ne pitaju za lokaciju, a za kvadrat plaćaju i 1500 eura

Zahuktalo se tržište nekretnina i u Osijeku. Dok stanovi planu gotovo u sekundi i bez oglašavanja nađu kupce, kuća se još i pronađe u ponudi. Otkada je krenula potražnja za stanovima u najvećem gradu na istoku Hrvatske, kolike su cijene i koliko će to trajati, pitali smo osječke agente za posredovanje u prodaji nekretnina

Cijene rabljenih stanova kreću se od 800 do 1000 eura za četvorni metar, ali s time da manji stanovi u zgradama građenim nakon 2010. mogu dosegnuti i do 1100 eura .

'Kupci su mlađe osobe, ali imamo trend da mlađe osobe sve više kupuju obiteljske kuće čije cijene nisu rasle, a starije osobe, koje su prodavatelji, traže manje stanove. Obiteljske kuće od 2010. do 2017. godine zabilježile su pad tržišnih vrijednosti, ovisno o veličini, i do 40 posto, ali od 2017. taj trend stagnira. Mlade obitelji sve više vide priliku u kupnji četvero ili peterosobne kuće koja je, ovisno o lokaciji, starosti i uređenosti, često jeftinija od stana iste sobnosti', kaže Matijević.

'Sve je to zbog pada kamata na štednju pa ljudi nemaju interes držati novac u banci. Istovremeno dolazi do migracije jer su se jedni odselili, a zbog posla se doseljavaju drugi iz manjih sredina. Na kraju, kad vidite kakve su kamate u banci, radije ćete kupiti stan i iznajmljivati ga nego da vam novac propada u banci', objašnjava Barišić razloge rasta potražnje i cijena stanova u Osijeku.

Put do novog vlasnika lakše pronalaze manji stanovi, dodaje Šabić, a uočio je i trend povećanog interesa za životom u urbanim vilama umjesto u kućama.

'Mladi su sve komotniji. Život se promijenio, radi se od 9 do 17 sati, nema se više toliko vremena za rad oko dvorišta, pa je urbana vila postala zamjena za kuću', ukazuje Šabić.

Cijena kvadrata rabljenih stanova u Osijeku se, nastavlja on, kreće od 800 do 1000 eura, dok se za one u novogradnji traži od 1100 do 1300 eura.