HDZ odgovorio vukovarskom gradonačelniku: 'Za čije to interese radi Ivan Penava?'

Nakon što je vukovarski gradonačelnik i čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava pozvao premijera Andreja Plenkovića da podnese ostavku zbog sisačke rafinerije, oglasio se i HDZ

'Traži to u vrijeme kada proširenjem LNG terminala, i to europskim novcem Hrvatska postaje europsko energetsko čvorište. Za čije to interese onda radi Penava? Za hrvatske interese zasigurno NE', zaključuju u HDZ-u.