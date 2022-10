HDZ odgovorio Penavi: 'Vukovar zaslužuje bolje od licemjernog gradonačelnika koji s Kremljenkom s Pantovčaka ispija kave. Krasno društvo, nema što!'

'Što su radili Andrej Plenković i Dragan Čović posljednjih šest godina?', upitao se na press konferenciji čelnik domovinskog pokreta Ivan Penava, poručivši da su rezultati izbora u BiH 'debakl hrvatske vanjske politike'. Odmah mu je stigao odgovor iz HDZ-a

'Ovaj čovjek na slici je prije 4 godine potpisao plakat potpore Draganu Čoviću, a sada se pita što je on radio zadnjih 6 godina? Ivane, Ivane, 2022-2018=4!', piše HDZ.

Objavivši sliku Ivana Penave, vukovarski HDZ se u statusu na svom Facebook profilu zapitao 'Je ti to onaj isti Ivan Penava?'.

'Hrvatska demokratska zajednica grada Vukovara ovim putem čestita HDZ-u i HNS-u BiH na dosad najvećem političkom uspjehu! HDZ-ova Borjana Krišto dobila je 98-99 posto glasova u brojnim hrvatskim mjestima i pokazala jedinstvo hrvatskog biračkog korpusa! To je uspjeh! Oporba, odnosno Komšić, pobijedio je glasovima iz najvećih gradova gdje Hrvata gotovo nema. To je rezultat nepravednog izbornog inženjeringa. Po tome pitanju pozdravljamo intervenciju Visokog predstavnika Schmidta u Ustav federacije BiH i Izborni zakon, koja je rezultat izravnog poticaja premijera Plenkovića i jedan od najvećih vanjskopolitičkih uspjeha Vlade RH. Rezultat je to dugogodišnjeg rada, stvaranja savezništva i povjerenja te potvrda kredibiliteta kojeg Hrvatska ima na međunarodnoj razini. Hrvatska ima jasan položaj u Europi i koristi ga kako bi zaštitila Hrvate u BiH, suprotno od predsjednika Milanovića kojeg simpatizira Penava, a koji je pokidao sva savezništva te u ovom procesu ponovno nije bio na strani ujedinjenja hrvatskog naroda', napisali su iz vukovarskog HDZ-a.