Vlada Saboru predložila da ne prihvati SDP-ov prijedlog: 'Odredbe nisu jasne i precizne'

"Prijedlog zakona predstavlja nepotrebno normiranje jer su postupanja Hrvatskog zavoda za socijalni rad u zaštiti prava i dobrobiti djeteta u slučaju nasilja, bez obzira na počinitelja, već uređena Obiteljskim zakonom. Predložene odredbe nisu jasne i precizne i ne udovoljavaju načelu određenosti pravne norme, prijedlog dopuna je nepotreban, neprecizan i neodređen", navela je Vlada u mišljenju upućenom u Sabor koji će poslijepodne raspravljati o SDP-ovu prijedlogu.

Prema prijedlogu, Zavod bi bio dužan roditelju ili skrbniku naložiti obavezno sudjelovanje u programu roditeljskog savjetovanja, edukacije o roditeljskim vještinama ili programu stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu. Ako roditelj ili skrbnik neosnovano odbija suradnju ili ne ispunjava obaveze, Zavod bi bio dužan obavijestiti sud koji roditelju može izreći kaznu do 2.000 eura ili djelomično ograničiti roditeljsku skrb.

Ta oporbena stranka dopunama Obiteljskog zakona uvela bi obvezu žurnog postupanja Hrvatskog zavoda za socijalni rad u slučaju nasilnog ponašanja djece mlađe od 14 godine. Zavod bi imao osam dana za reakciju, a zadržala bi se i mogućnost suda da reagira u slučaju nesuradnje roditelja.

"Predložena zakonska rješenja primarno su usmjerena na normativno ubrzavanje postupanja sustava socijalne skrbi, bez dodatnog uvažavanja uloge zdravstvenog sustava u području mentalnog zdravlja i bez oslanjanja na postojeće i planirane javnozdravstvene mjere koje se provode kroz primarnu zdravstvenu zaštitu. Također, Kazneni zakon ne propisuje kazneno djelo nasilnog ponašanja s obilježjima kaznenog djela. Stoga takva formulacija, nije sukladna načelu određenosti pravne norme, kao jedne od sastavnica načela zakonitosti", pojašnjavaju iz Vlade.

Dodaju da se u prijedlogu nejasno definira o kojim bi se prekršajima s elementima nasilnog ponašanja radilo, a čije bi počinjenje od strane djeteta mlađeg od četrnaest godina iziskivalo obvezu žurnog postupanja Zavoda.

Obiteljskim zakonom propisane dužnosti Zavoda i roditelja

Iz Vlade naglašavaju da je Obiteljskim zakonom već propisana opća obveza prijave povrede djetetovih osobnih i imovinskih prava Zavodu te da je Zavod dužan odmah ispitati slučaj i provesti stručnu procjenu sukladno Pravilniku o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta.

"Ako u postupku stručne procjene utvrdi da je došlo do povrede djetetovih prava i dobrobiti ili da su prava, dobrobit i razvoj djeteta ugroženi, Zavod je dužan odrediti mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta. Rješenjem kojim izriče mjeru stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu i mjeru intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu, Zavod može uputiti roditelje i dijete da zatraže odgovarajuće liječenje ili da se uključe u odgovarajuće zdravstvene, obrazovne ili psihosocijalne programe", navode iz Vlade.

Poručuju i kako Zavod u svim postupanjima vezanima za djecu obvezuje načelo žurnosti kao temeljno načelo obiteljskog prava zbog čega se stvari koje se odnose na djecu ili utječu na djecu trebaju rješavati u najkraćem mogućem roku.

Nadalje, nastavljaju, Obiteljskim zakonom izričito je propisana dužnost suradnje roditelja sa Zavodom u postupcima radi zaštite prava i dobrobiti djeteta, a nepoštivanje mjera, odluka i uputa Zavoda radi zaštite prava i dobrobiti djeteta predstavlja posebnu pretpostavku za lišenje prava na roditeljsku skrb. Obiteljskim zakonom je također propisana i dužnost suradnje i međusobnog obavještavanja o poduzetim radnjama između suda, Zavoda, roditelja i drugih osoba i ustanova. Neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta i drugih ranjivih skupina ili postupanje protivno pravilima struke predstavlja kazneno djelo opisano i kažnjivo po članku 173. Kaznenog zakona, podsjeća Vlada.

Postoji Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom

Posebno se ističe da su u slučaju nasilja među djecom i mladima Zavod i druga nadležna tijela dužna postupati u skladu s Protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima, koji je Vlada donijela imajući u vidu pojavu novih oblika nasilja među djecom i mladima. Protokol obvezuje nadležna tijela u sustavu odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva i policije na žurna postupanja, bez odgode i definira oblike, način i sadržaj suradnje nadležnih tijela.

Iz Vlade dodaju i kako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, postupajući na temelju nacionalnih akcijskih planova, zakonskih i provedbenih propisa te protokola, djeluje u cilju izgradnje afirmativnih i sveobuhvatnih sustava podrške usmjerenih na djecu i mlade uključene u obrazovni sustav, a napominju i pokrenuti posebni program osnaživanja mentalnog zdravlja u domovima zdravlja.