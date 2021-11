HDZ i dalje uvjerljivo prvi, ali kod tri vodeće opcije vidljiv je pad rejtinga. Više od 72 posto građana misli da zemlja ide u pogrešnom smjeru

RTL u suradnji s Promocijom plus donosi CRO Demoskop za studeni i otkriva kakav je rejting stranaka i političara

Sukob na državnom vrhu u kombinaciji s eskalacijom pandemije političkoj je sceni uglavnom donijelo negativne bodove. Najviše je to vidljivo kroz doživljaj smjera kretanja države, ali i kod čelnih ljudi u zemlji, manjim djelom i kod stranaka.

Kod sve tri prve opcije vidljiv je pad rejtinga, dok Most u studenom bilježi rast. Sada su na 8 posto (u listopadu bili na 6,7 posto). Raste i Domovinski pokret s novim predsjednikom, no samo do 5 posto (u listopadu bili na 3,7 posto).

Svi ostali su daleko.

Najodlučnije ove godine ispitanici su za najpozitivnijeg političara odabrali predsjednika Zorana Milanovića (studeni 23,7 posto - listopad 21,9 posto). Nakon teške verbalne paljbe usmjerene prema Vladi četvrtina građana vidi ga u pozitivnom svjetlu. Upravo je premijer, kojeg je predsjednik nazvao hodajućim državnim udavom, ostao drugi izbor. Uz blagi pad rejtinga, Andrej Plenković najpozitivac je za gotovo 17 posto ispitanika (u listopadu bio na 17,5 posto). Rejting je od listopada gotovo prepolovio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević iako je zadržao treću poziciju (studeni 5,3 posto - listopad 9,9 posto).

Rast bilježi i novi vođa Domovinskog pokreta i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava (studeni 2 posto - listopad 0,7 posto). U top deset stigli su i Marin Miletić (studeni 1,1 posto - listopad 0,6 posto) i Biljana Borzan (studeni 1 posto - listopad 0,2 posto) i to s boljim rejtingom od predsjednika SDP-a Peđe Grbina koji je ispod jedan posto (studeni 0,9 posto - listopad 0,7 posto).