Hasanbegović: I ja sam kao kalkulant mogao ostati u HDZ-u, ali mi načela nisu dopuštala

Saborski zastupnik Zlatko Hasanbegović iz stranke Blok za Hrvatsku komentirao je aktualna politička zbivanja u Hrvatskoj

Govoreći o djelovanju Mosta, ovaj saborski zastupnik je u razgovoru za N1 naveo da je u protekle četiri godine bio zagovornik strateške suradnje s kolegama iz Mosta. Hasanbegović smatra da je u toj stranci došlo do političkog sazrijevanja.

'Nitko tko sudjeluje u političkom životu ne može biti apolitičan, ne živimo u zrakopraznom prostoru, a logika izbornog sustava ukazuje na to da je potrebno stvaranje predizbornog bloka i suradnje svih koji imaju zajedničke dodirne točke', kazao je Hasanbegović.

Unutarstranačke borbe u HDZ-u nije želio komentirati.

'Što sam mislio o njihovoj perspektivi, govori činjenica da nisam njihov član', istaknuo je Hasanbegović, dodavši da u politiku nije ušao kao stranački vojnik, već zagovornik određenih načela.

O konstelacijama poslije izbora, kazao je, mogu razgovarati tek nakon njih jer se ne bavi političkim horoskopom.

Ipak je istaknuo da treba doći do tog broja mandata kojima će ona opcija što je zastupa imati središnji položaj u budućoj koaliciji. 'Neprincipijelno koaliranje kojim se gazi volja naroda dovelo je do političke močvare. Biračima treba jasno reći da nakon izbora neće biti moguće trgovačke koalicije', poručio je.

Kada se govori o promjenama stranačke pripadnosti, mišljenja je da valja razlikovati one koji su pretrčali u tabor vlasti i one koji su sve stavili na kocku. 'I ja sam kao kalkulant mogao ostati u HDZ-u i sudjelovati u igrokazu od unutarstranačkih izbora, no načela mi to nisu dopuštala', poručio je Hasanbegović.

Na pitanje smatra li je li Milan Bandić korumpiran, Hasanbegović je kazao da ne može to reći i da se može govoriti samo o dojmu jer nema pravosudnog pravorijeka za neke od afera koje traju više od desetljeća.

'Trenutak političkog distanciranja od Milana Bandića govori da Bandićev brod tome, a priče o saborskim žetončićima i snazi kluba su vrsta medijske manipulacije jer, kao i prije četiri godine, Milan Bandić ima samo jedan mandat u Saboru. Kada bi se sutra taj njegov takozvani klub našao pred izazovom iskazivanja potpore trgovačkoj i protunarodnoj Plenkovićevoj vladi, vidjelo bi se da je taj klub virtualna činjenica. To su žetončići gospodina Plenkovića, radi se o sinekuralnim zastupnicima', kazao je Hasanbegović.