Grmoja otkrio što Most sprema za parlamentarne izbore i misle li s kim koalirati: Sad smo konačno spremni

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja u intervjuu za Hinu priznaje kako je Most zbog političkog neiskustva griješio, ali je uvjeren kako tek dolazi vrijeme te stranke, koja se za iduće izbore priprema kao da će ići sama, ali i vodi razgovore s onima koji su joj programski bliski

Mi se nikad nismo obazirali na ankete, no mislim da ljudi prepoznaju našu dosljednu borbu u Hrvatskom saboru gdje smo najaktivniji klub zastupnika. Dali smo niz zakonskih prijedloga koji su tiču borbe protiv korupcije, ali i drugih koji se odnose na demografsku obnovu, rasterećenje poduzetnika, većih plaća. Uvjereni smo da vrijeme Mosta tek dolazi. Iako kod nas nikad nije bila upitna želja za promjenama, nedostajalo nam je iskustvo. Sada smo konačno to iskustvo stekli i tek sada smo spremni mijenjati Hrvatsku.

Točno, mi smo to najavili, ali dogodili su se predsjednički izbori i tu smo bili aktivno uključeni, odradili smo teren, vodili smo u velikom broju županija koordinaciju za gospodina Škoru, a izvršna direktorica Mosta Kristina Bakula je bila koordinatorica njegove kampanje. Morali smo se tu dati u potpunosti da to odradimo iskreno i bez fige u džepu i nismo mogli pripremati sabor stranke. Sada smo u njegovoj pripremi, a on bi se trebao održati do svibnja. U tijeku su izrada novog Statuta i Programa, a radimo i na novim licima koja će biti u stranačkim tijelima. Mladi prepoznaju Most kao političku opciju, ovdje u Zagrebu imamo pravi bum, pristupaju nam mladi i obrazovani pa smo tako u razdoblju od studenog do sada učlanili 100-tinjak novih ljudi.

Kakva će biti sudbina aktualnog predsjednika Bože Petrova u toj novoj Mostovoj shemi?

Razgovarat ćemo o tome unutar stranke, ali što se mene tiče, a to pokazuju i zadnja istraživanja javnog mnijenja, ljudi sve više prepoznaju da se radi o čovjeku koji je kao i Most imao grešaka, ali je pokazao dosljednost u politici. Sve greške koje smo napravili, napravili smo iz političkog neiskustva, no uvijek smo na prvom mjestu imali interese države i hrvatskog naroda. Petrov, dokle god to bude želio, ima moju punu podršku za čelnika Mosta.

Na jesen bi se trebali održati parlamentarni izbori, no mogu li se oni očekivati i ranije s obzirom na iskrenja između Plenkovićevog HDZ-a i Milana Bandića, a što je zadnjih dana eruptiralo javnim istupima nekih HDZ-ovaca koji traže prekid suradnje sa zagrebačkim gradonačelnikom?

Ne vjerujem da će se parlamentarni izbori održati prije onih unutarstranačkih u HDZ-u. Svi mi smo taoci borbi unutar HDZ-a, a one će zasigurno utjecati na događanja na hrvatskoj političkoj sceni.

Kako Most ide na predstojeće parlamentarne izbore?

Pripremamo se kao da ćemo ići sami, no paralelno vodimo razgovore s onima koji su na tragu naših programskih postavki. Spremni smo u svrhu boljeg rezultata žrtvovati određene stranačke interese i svoju poziciju kao što smo to pokazali na predsjedničkim izborima kada smo prepoznali da Miroslav Škoro ima šanse ugroziti hrvatski duopol.

Koliko je moguća koalicija Mosta sa SDP-om ili HDZ-om nakon izbora?

Most se ne vidi kao politička opcija u takvim vladama jer smo vidjeli da s 10, 12 ili 15 zastupnika ne možete utjecati na te dvije stranke koje su, po modelu vladanja, jako slične. HDZ ima vlast sada i bez Mosta i to zahvaljujući SDP-u i ključnim ljudima nekadašnje Milanovićeve vlade - od ministra zdravstva Varge, potpredsjednice Vlade Opačić do predstojnika ureda Sauche. Dokle god sam ja nekakav faktor u Mostu ne mislim biti dio jedne takve vlade.

Biste li, kao nekad Božo Petrov, to bili spremni potpisati kod javnog bilježnika?

Ja nikad u životu nisam upoznao čovjeka koji drži više do svoje riječi nego što to drži Božo Petrov pa je ironija sudbine da najprincipijelniji čovjek u hrvatskoj politici nosi stigmu nekog prevaranta koji je kao potpisao nešto kod javnog bilježnika. A zašto je to učinio? Zato što stvarni prevaranti poput Drage Prgometa nisu željeli potpisati izjavu da se mimo zajedničke odluke Mosta neće prikloniti ovoj ili onoj opciji. Petrov je, kako bi vezao Most uz sebe, to napravio i sad nosi stigmu.

Ipak, dođe li primjerice na čelo HDZ-a Davor Ivo Stier koji je zbog sukoba aktualnog premijera s Mostom izišao iz vlade, bi li to moglo utjecati na odluku Mosta?

Jedan čovjek neće niti može promijeniti strukturu. Mislim da najveća pogreška Mosta nije bila to što smo, kada smo birali između HDZ-a i SDP-a, izabrali HDZ kojem je trebalo 15, a SDP-u samo 5 ruku. Milanović bi nas 'presložio' u roku mjesec dana kao što je to napravio i Plenković nakon 4-5 mjeseci. Sada imam informacije, Karamarkov HDZ je pregovarao s HNS-om od samog početka formiranja Oreškovićeve vlade, ali nije imao taj broj ruku da se uspije presložiti. Milanović nam je radio slično. To su političke strukture koje ne pristaju na trećega, na novog igrača u dobro osmišljenoj partiji u kojoj se oni izmjenjuju.

Kako komentirate tweet čelnika HSS-a Kreše Beljaka da zloglasna tajna policija, Udba, očito, nije ubila dovoljno ljudi?

To je skandalozan tweet i ne mogu shvatiti one koji ga pokušavaju braniti ili ne žele to osuditi. Pa i sam Beljak u naknadnoj isprici kao i šef SDP-a Bernardić to su pokušali relativizirati nazvavši to osebujnim načinom izražavanja. Na sreću, moderna Hrvatska ipak je demokratska država koja je odbacila Beljakovu „viziju“ egzekucija političkih protivnika i neistomišljenika.

Škoro je nedavno rekao kako mu je važno da napravi stabilnu treću opciju, ali Suverenisti od Mosta traže da se jasno identitetski definira?

O Mostu će odlučivati članovi Mosta, vodstvo Mosta i u konačnici birači koji će nam na izborima, uvjeren sam, dati svoje povjerenje. Mi radimo ozbiljan politički posao i ne bavimo se sitnim nadmudrivanjima. A svi koji se busaju u prsa da su veliki Hrvati i katolici, obično svoje sitne interese, a neki čak i koruptivne radnje, kriju iza tog velikog domoljublja. Slično je i s našim velikim antifašistima pa tako, kad god se Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa uhvati Anke Mrak Taritaš, ona se uhvati Vatikanskih ugovora. Meni te finte ne trebaju, ja sam čovjek iskrenih namjera i otvorenog garda, mali Hrvat, koji se trudi biti bolji čovjek i političar i borim se za ovu zemlju, a ne prodajem priču o domoljublju.