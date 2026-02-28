Eksplozije iznad Dubaija: Gorio luksuzni hotel, oglasile se i sirene, stanovnici bježali

Požar je izbio u blizini ulaza u luksuzni hotel Fairmont The Palm nakon što su, prema prvim informacijama, dijelovi presretnutog projektila pali na područje objekta. Dubajski medijski ured potvrdio je da su hitne službe intervenirale zbog 'incidenta' u zgradi na umjetnom otoku Palm Jumeirah. Četiri osobe su ozlijeđene i prevezene u bolnicu , a požar je ubrzo stavljen pod kontrolu.

Napadi nisu bili ograničeni samo na Dubai. Eksplozije su zabilježene i u Abu Dhabiju, gdje je ministarstvo obrane Ujedinjenih Arapskih Emirata potvrdilo da je jedna osoba poginula nakon što su krhotine presretnutog projektila pale na stambeno područje. Vlasti su priopćile da su protuzračni sustavi uspješno presreli više iranskih raketa te naglasile 'punu spremnos'“ za odgovor na prijetnje sigurnosti države.

Zračni prostor UAE-a privremeno je zatvoren iz predostrožnosti, objavila je Opća uprava za civilno zrakoplovstvo. Brojne aviokompanije otkazale su letove prema Dubaiju i Abu Dhabiju, jednom od najprometnijih svjetskih zrakoplovnih čvorišta koje je prošle godine opslužilo gotovo 100 milijuna putnika. Letovi su preusmjeravani ili vraćani, a i susjedne države - Katar, Jordan, Kuvajt i Bahrein - aktivirale su protuzračnu obranu.

'Djeca su prestravljena', poručio je jedan stanovnik Abu Dhabija nakon prvih detonacija, dok su svjedoci u Dubaiju prijavili i drugi val projektila iznad stambenih četvrti.

UAE je godinama slovio kao jedna od najsigurnijih država regije, što je privlačilo velik broj stranih radnika i investitora. Današnji napadi ozbiljno su narušili taj osjećaj sigurnosti. Zemlja je ujedno dom i za oko pola milijuna iranskih državljana, među kojima vlada snažna zabrinutost zbog daljnje eskalacije sukoba.