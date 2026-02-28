Nema 'radiološkog učinka' od napada na Iran

'IAEA pomno prati razvoj događaja na Bliskom istoku i poziva na suzdržanost kako bi se izbjegli nuklearni sigurnosni rizici za ljude u regiji', objavila je na X-u Međunarodna agencija za atomsku energiju.

'IAEA je u trajnom kontaktu sa zemljama regije i dosad nije bilo dokaza o bilo kakvom radiološkom učinku'.

Sjedinjene Države i Izrael su u subotu napali Iran i time započeli novi sukob na Bliskom istoku.