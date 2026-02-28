Kaos u zračnim lukama zbog napada na Iran, aviokompanije masovno odgađaju letove

Očevici su Reuters obavijestili o eksplozijama u zemljama Zaljeva, uključujući katarski glavni grad Dohu u kojem je sjedište najveće američke vojne baze na Bliskom istoku, ali i Abu Dabi i Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ključnim regionalnim transportnim čvorištima.

Karte za praćenje letova pokazuju da je zračni prostor nad Iranom, Irakom, Kuvajtom, Izraelom i Bahreinom gotovo prazan nakon što je Izrael rekao da je napao Iran, a američka vojska izvela niz napada na ciljeve u zemlji. Iran je odgovorio raketnim napadima na Izrael i na države Zaljeva u kojima se nalaze američke baze.

Tvrtka Dubai Airports je rekla da su svi letovi u zračnoj luci Dubai International, kojom je lani prošlo 100 milijuna putnika, ali i u manjoj međunarodnoj zračnoj luci Al Maktum, suspendirani do daljnjega, pozivajući putnike da odgode svoja putovanja.

'Zbog višestrukih zatvaranja zračnog prostora u regiji, Emirates je privremeno suspendirao (dolazne i odlazne letove) u Dubaiju', kazala je aviokompanija dok je njena sestrinska tvrtka flydubai rekla da je privremeno obustavila svoje operacije.

Aviokompanija Etihad Airways je objavila da su svi odlazni letovi iz Abu Dabija suspendirani do 11 sati u nedjelju te da će letovi čiji se dolazak očekuje prije toga biti otkazani. 'Zrakoplovi koji su već poletjeli prema Abu Dabiju se vraćaju u svoje polazišne zračne luke gdje je to potrebno', dodala je tvrtka.

Napadi produbili kaos u regiji

Eskalacija je smanjila nade u postizanje diplomatskog rješenja u nuklearnim pregovorima između Teherana i Zapada te ponovo vratila vojni sukob na Bliski istok nakon višetjednog gomilanja američke vojske u regiji.

Riječ je o najnovijem poremećaju zračnog prometa u inače prometnoj regiji usred sve većih napetosti. Zračne luke na Bliskom istoku su jedne od najprometnijih u svijetu, pokrivaju područje od Irana i Iraka do Sredozemnog mora te služe kao tranzitno čvorište za letove između Europe i Azije.

'Putnici i aviokompanije mogu očekivati da će se zračni prostor zatvoriti na duže vrijeme u regiji', kazao je Eric Schouten, ravnatelj tvrtke za sigurnosno savjetovanje Dyami. 'Učinak na regionalno zrakoplovstvo je neposredan i veoma nestabilan'.

Letovi preusmjereni, putnici zaglavljeni

Aviokompanije su otkazale gotovo 40 posto letova prema Izraelu i 6,7 posto letova prema široj regiji u subotu, prema preliminarnim podacima tvrtke Cirium. Očekuje se da će taj postotak porasti. U zračnoj luci Hamas u Dohi, izlazi su gotovi prazni, a putnici kojima su letovi otkazani su stajali u redu kako bi rezervirali hotelske sobe. Nije jasno kada će se letovi nastaviti, kazao je očevidac za Reuters.

Regija je dobila važniju ulogu od početka rata između Rusije i Ukrajine, koji je prisilio aviokompanije da izbjegavaju zračne prostore obiju zemalja. Zone sukoba predstavljaju sve veći operativni teret na tvrtke jer zračni napadi izazivaju zabrinutost za slučajno ili namjerno obaranje komercijalnih zrakoplova. Duži letovi također iziskuju više goriva, što povećava njihove troškove.

Izrael, Iran, Irak, Bahrein, Katar, Kuvajt i Jordan su zatvorili zračne prostore nakon napada, a karte regije na internetskoj stranici Flightradar24 pokazuje kako zrakoplovi izbjegavaju ta područja. Čini se da se promet gomila oko zračnih luka u Larnaci u Cipru, Džedi, Kairu i Rijadu, prema internetskoj stranici za praćenje letova, kojoj je ranije u subotu onemogućen pristup zbog prevelikog broja posjetitelja.