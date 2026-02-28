Kaos u zračnim lukama zbog napada na Iran, aviokompanije masovno odgađaju letove

Aviokompanije su odgodile letove diljem Bliskog istoka u subotu, uključujući dolazne i odlazne letove u najprometnijem svjetskom čvorištu Dubaiju, nakon što su Sjedinjene Države i Izrael napali Iran, što je dovelo do novog vojnog sukoba u regiji
Karte za praćenje letova pokazuju da je zračni prostor nad Iranom, Irakom, Kuvajtom, Izraelom i Bahreinom gotovo prazan nakon što je Izrael rekao da je napao Iran, a američka vojska izvela niz napada na ciljeve u zemlji. Iran je odgovorio raketnim napadima na Izrael i na države Zaljeva u kojima se nalaze američke baze.
Očevici su Reuters obavijestili o eksplozijama u zemljama Zaljeva, uključujući katarski glavni grad Dohu u kojem je sjedište najveće američke vojne baze na Bliskom istoku, ali i Abu Dabi i Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ključnim regionalnim transportnim čvorištima.
Tvrtka Dubai Airports je rekla da su svi letovi u zračnoj luci Dubai International, kojom je lani prošlo 100 milijuna putnika, ali i u manjoj međunarodnoj zračnoj luci Al Maktum, suspendirani do daljnjega, pozivajući putnike da odgode svoja putovanja.
'Zbog višestrukih zatvaranja zračnog prostora u regiji, Emirates je privremeno suspendirao (dolazne i odlazne letove) u Dubaiju', kazala je aviokompanija dok je njena sestrinska tvrtka flydubai rekla da je privremeno obustavila svoje operacije.
Aviokompanija Etihad Airways je objavila da su svi odlazni letovi iz Abu Dabija suspendirani do 11 sati u nedjelju te da će letovi čiji se dolazak očekuje prije toga biti otkazani. 'Zrakoplovi koji su već poletjeli prema Abu Dabiju se vraćaju u svoje polazišne zračne luke gdje je to potrebno', dodala je tvrtka.
Napadi produbili kaos u regiji
Eskalacija je smanjila nade u postizanje diplomatskog rješenja u nuklearnim pregovorima između Teherana i Zapada te ponovo vratila vojni sukob na Bliski istok nakon višetjednog gomilanja američke vojske u regiji.
Riječ je o najnovijem poremećaju zračnog prometa u inače prometnoj regiji usred sve većih napetosti. Zračne luke na Bliskom istoku su jedne od najprometnijih u svijetu, pokrivaju područje od Irana i Iraka do Sredozemnog mora te služe kao tranzitno čvorište za letove između Europe i Azije.
'Putnici i aviokompanije mogu očekivati da će se zračni prostor zatvoriti na duže vrijeme u regiji', kazao je Eric Schouten, ravnatelj tvrtke za sigurnosno savjetovanje Dyami. 'Učinak na regionalno zrakoplovstvo je neposredan i veoma nestabilan'.
Letovi preusmjereni, putnici zaglavljeni
Aviokompanije su otkazale gotovo 40 posto letova prema Izraelu i 6,7 posto letova prema široj regiji u subotu, prema preliminarnim podacima tvrtke Cirium. Očekuje se da će taj postotak porasti. U zračnoj luci Hamas u Dohi, izlazi su gotovi prazni, a putnici kojima su letovi otkazani su stajali u redu kako bi rezervirali hotelske sobe. Nije jasno kada će se letovi nastaviti, kazao je očevidac za Reuters.
Regija je dobila važniju ulogu od početka rata između Rusije i Ukrajine, koji je prisilio aviokompanije da izbjegavaju zračne prostore obiju zemalja. Zone sukoba predstavljaju sve veći operativni teret na tvrtke jer zračni napadi izazivaju zabrinutost za slučajno ili namjerno obaranje komercijalnih zrakoplova. Duži letovi također iziskuju više goriva, što povećava njihove troškove.
Izrael, Iran, Irak, Bahrein, Katar, Kuvajt i Jordan su zatvorili zračne prostore nakon napada, a karte regije na internetskoj stranici Flightradar24 pokazuje kako zrakoplovi izbjegavaju ta područja. Čini se da se promet gomila oko zračnih luka u Larnaci u Cipru, Džedi, Kairu i Rijadu, prema internetskoj stranici za praćenje letova, kojoj je ranije u subotu onemogućen pristup zbog prevelikog broja posjetitelja.
Letovi suspendirali British Airways, Lufthansa, Wizz Air
Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) je u subotu savjetovala svojim aviokompanijama da ne ulaze u zračne prostore pogođene trenutnom vojnom intervencijom.
Tvrtka British Airways je rekla da je otkazala svoje letove prema Tel Avivu i Bahreinu do 3. ožujka kao i subotnje letove do Amana. Rusko ministarstvo prometa je u subotu kazalo da su ruske aviokompanije suspendirale letove prema Iranu i Izraelu.
Njemačka Lufthansa je suspendirala je letove prema Dubaiju i iz njega u subotu i nedjelju te privremeno obustavila letove prema Tel Avivu, Bejrutu i Omanu do 7. ožujka. Aviokompanija Air France je otkazala dolazne i odlazne letove u Tel Aviv i Bejrut.
Španjolska Iberia je isto tako otkazala letove prema Tel Avivu, a Wizz Air je suspendirao letove prema Izraelu, Abu Dabiju i Amanu. Indijska agencija za civilno zrakoplovstvo je rekla da je zemlja spremna na potencijalna preusmjeravanja letova zbog napetosti na Bliskom istoku dok su aviokompanije poput Air Indije i Indiga suspendirale letove.
Pogođeni regionalni prijevoznici
Qatar Airways i Kuwait Airways su privremeno suspendirali letove, a Turkish Airlines je također otkazao letove prema nekoliko bliskoistočnih odredišta. Kuvajtska agencija za zrakoplovstvo je kazala da obustavlja sve letove prema Iranu do daljnjega, prema državnoj novinskoj agenciji, a Oman Air da je suspendirao sve letove prema Bagdadu zbog razvoja situacije u regiji.
KLM, nizozemska podružnica Air France-KLM-a, suspendirala je svoju liniju Amsterdam-Tel Aviv, otkazavši let zakazan za subotu nakon napada na Iran, kazao je njen glasnogovornik. Virgin Atlantic je kazao da je odlučio privremeno izbjegavati irački zračni prostor što je dovelo do preusmjeravanja nekih njegovih letova.