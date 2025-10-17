Hamas će predati tijelo još jednog taoca, Izrael: 'Istječe vam vrijeme'

Hamas je rekao u petak da će predati tijelo još jednog taoca Crvenom križu, a Izrael je potvrdio da će do predaje doći nešto poslije ponoći u subotu usred prijepora o kašnjenju povratka posmrtnih ostataka prema sporazumu o primirju
Izrael kaže da je primio devet od 28 tijela talaca iz Gaze, a Hamas je rekao, pozivajući se na tehničke poteškoće, da mu je potrebna teška mehanizacija i oprema za iskopavanje da ubrza postupak lociranja tijela zatrpanih pod ruševinama.
Izrael, inzistirajući da Hamas zna gdje se nalaze tijela taoca, rekao je da skupini istječe vrijeme. Hamas je rekao da je i dalje predan sporazumu o primirju i predaji preostalih tijela.
U priopćenju u petak, oružano krilo Hamasa reklo je da je pronađeno novo tijelo te da će ono biti predano u 23 sata po lokalnom vremenu. Izraelski sigurnosni izvor rekao je da je predaja Crvenom križu zakazana u 00:30 u Izraelu.
To pitanje bacilo je sjenu na sporazum o primirju, prvu fazu plana od 20 točaka američkog predsjednika Donalda Trumpa o okončanju rata.
Ranije u petak, Hamas je pozvao posrednike da se založe za daljnje korake dogovorene sporazumom, uključujući i ponovno otvaranje granice, puštanje humanitarne pomoći, početak reizgradnje, uspostavljanje uprave i dovršetak povlačenja Izraela.
Prema Trumpovu planu, kojeg su podržali posrednici Egipat, Katar i Turska, borbe u Gazi su uglavnom zaustavljene. Dvadeset živih talaca, koji su oteti 7. listopada 2023. godine tijekom Hamasova napada na Izrael, vraćeno je iz Gaze ovaj tjedan.