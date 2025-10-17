Hamas će predati tijelo još jednog taoca, Izrael: 'Istječe vam vrijeme'

Izrael, inzistirajući da Hamas zna gdje se nalaze tijela taoca, rekao je da skupini istječe vrijeme. Hamas je rekao da je i dalje predan sporazumu o primirju i predaji preostalih tijela.

Izrael kaže da je primio devet od 28 tijela talaca iz Gaze, a Hamas je rekao, pozivajući se na tehničke poteškoće, da mu je potrebna teška mehanizacija i oprema za iskopavanje da ubrza postupak lociranja tijela zatrpanih pod ruševinama.

U priopćenju u petak, oružano krilo Hamasa reklo je da je pronađeno novo tijelo te da će ono biti predano u 23 sata po lokalnom vremenu. Izraelski sigurnosni izvor rekao je da je predaja Crvenom križu zakazana u 00:30 u Izraelu.

To pitanje bacilo je sjenu na sporazum o primirju, prvu fazu plana od 20 točaka američkog predsjednika Donalda Trumpa o okončanju rata.

Ranije u petak, Hamas je pozvao posrednike da se založe za daljnje korake dogovorene sporazumom, uključujući i ponovno otvaranje granice, puštanje humanitarne pomoći, početak reizgradnje, uspostavljanje uprave i dovršetak povlačenja Izraela.

Prema Trumpovu planu, kojeg su podržali posrednici Egipat, Katar i Turska, borbe u Gazi su uglavnom zaustavljene. Dvadeset živih talaca, koji su oteti 7. listopada 2023. godine tijekom Hamasova napada na Izrael, vraćeno je iz Gaze ovaj tjedan.