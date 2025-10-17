Užas kod Srijemske Mitrovice: Autobus se prevrnuo na krov, ima poginulih

Policija je privela muškarca (70), vozača autobusa koji je sletio s ceste te mu je određeno zadržavanje do 48 sati.

MUP navodi da je autobus, iz zasad nepoznatih razloga, sletio s puta i prevrnuo se na krov. Nesreća se dogodila danas oko 14.45.

O nesreći se oglasio i predsjednik Aleksandar Vučić.

'Svo vrijeme sam u kontaktu s našim ljudima i liječnicima. To je radnički autobus, vraćao je ljude sa posla. Velika tragedija, saučešće obiteljima. Dosta njih je ozlijeđeno, ali nadam se da će se svi izvući. Nevjerojatno, cijela nesreća... Ne razumijem zašto se malo brže išlo na to mjesto, posebicj jer je bilo više od 50 ljudi u tom autobusu. Sve što možemo učiniti u ovoj teškoj situaciji - učinit ćemo', rekao je Vučić, prenosi Dnevnik.hr.

Istraga je u tijeku, a točan uzrok nesreće bit će poznat nakon nje. Na fotografijama snimljenim na licu mjesta, koje su objavljene na stranici 'Srijemska Mitrovica moj grad', vidljivo je da su se na cesti Srijemska Mitrovica - Jarak stvorili kilometarske kolone zbog očevida koji se provodi na mjestu nesreće.