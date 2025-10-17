john bolton

Trumpov bivši savjetnik izjasnio se da nije kriv: Razotkrit ću predsjednika

I.V./Hina

17.10.2025 u 17:42

John Bolton
John Bolton Izvor: Pixsell / Autor: Ida Marie Odgaard
Bionic
Reading

John Bolton, bivši američki savjetnik za nacionalnu sigurnost i suradnik Donalda Trumpa koji je postao jedan od njegovih najvećih kritičara u petak se izjasnio da nije kriv po optužbama za zlouporabu povjerljivih informacija

Bolton, koji je u četvrtak formalno optužen, treći je Trumpov istaknuti kritičar koji se zadnjih tjedana suočava s kaznenim progonom.

Bolton nije dao izjavu za novinare kada je stigao u sudnicu u Greenbeltu u Marylandu kako bi se predao.

Optužnica ga tereti da je podijelio osjetljive informacije s dvoje rođaka radi mogućeg korištenja u knjizi koju je pisao, uključujući bilješke s obavještajnih brifinga i o sastancima s visokim vladinim dužnosnicima i stranim čelnicima.

Rekao je da su mu ti rođaci bili "urednici", po optužnici. Riječ je o njegovoj supruzi i kćeri, rekli su upućeni izvori.

"Radujem se borbi za obranu svojeg zakonitog postupanja i razotkrivanja (Trumpove) zloupotrebe ovlasti", priopćio je Bolton u četvrtak.

Njegova odvjetnica Abbe Lowell rekla je da on nije nezakonito dijelio niti čuvao informacije.

Bolton je bio savjetnik za nacionalnu sigurnost Bijele kuće u Trumpovu prvom mandatu. Bio je i bivši američki veleposlanik pri UN-u.

Boltona se po osam točaka optužnice tereti za dijeljenje informacija o nacionalnoj obrani i deset točaka za njihovo čuvanje, što je kršenje Zakona o špijunaži.

Za svaku točku optužnice može dobiti do 10 godina zatvora.

"On je loš momak", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući u vezi tog slučaja.

tportal
