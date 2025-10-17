Trumpov bivši savjetnik izjasnio se da nije kriv: Razotkrit ću predsjednika

Bolton, koji je u četvrtak formalno optužen, treći je Trumpov istaknuti kritičar koji se zadnjih tjedana suočava s kaznenim progonom.

Bolton nije dao izjavu za novinare kada je stigao u sudnicu u Greenbeltu u Marylandu kako bi se predao.

Optužnica ga tereti da je podijelio osjetljive informacije s dvoje rođaka radi mogućeg korištenja u knjizi koju je pisao, uključujući bilješke s obavještajnih brifinga i o sastancima s visokim vladinim dužnosnicima i stranim čelnicima.

Rekao je da su mu ti rođaci bili "urednici", po optužnici. Riječ je o njegovoj supruzi i kćeri, rekli su upućeni izvori.