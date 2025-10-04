Hamas potvrdio: Dolazimo na pregovore u Kairo

Izraelska televizija Channel 12 izvijestila je o početku pregovora u nedjelju. Pregovori bi trebali pokriti niz spornih pitanja.

Izraelska televizija Kan ranije je izvijestila, pozivajući se na pregovarače, da će izraelski pregovarački tim krenuti prema Egiptu unutar jednoga dana.

Hamas je prihvatio dijelove Trumpova mirovnog plana, no nije se izjasnio o zahtjevu za razoružanje. Prema informacijama izvora iz Hamasa, taj zahtjev teško se može ispuniti. Hamas također traži daljnje pregovore.

Nakon Hamasova djelomičnog prihvaćanja mirovnog plana, Trump je pozvao Izrael da odmah prestane s bombardiranjem Pojasa Gaze kako bi se osiguralo puštanje talaca.

Trump je napisao u subotu na svojoj mreži Truth Social da cijeni činjenicu što je Izrael privremeno zaustavio bombardiranje.