Trump: Čini se da je Hamas spreman za trajan mir. Izrael mora odmah stati s bombardiranjem

Donald Trump upravo je objavio novu poruku na svojoj društvenoj mreži Truth Social u kojoj navodi da je Hamas spreman na trajni mir u Gazi
U objavi Donalda Trumpa stoji:
"Na temelju izjave koju je Hamas upravo objavio, vjerujem da su spremni na trajni MIR. Izrael mora odmah prestati s bombardiranjem Gaze kako bismo mogli sigurno i brzo izvući taoce!
Trenutno je preopasno to učiniti, no već razgovaramo o detaljima koje treba razraditi. Ovo nije samo pitanje Gaze – riječ je o dugo priželjkivanom MIRU na Bliskom istoku."*
Trump: Izrael mora odmah prestati bombardirati Gazu
Američki predsjednik je dodao da Izrael mora odmah prestati bombardirati Gazu.
Istodobno, Katar je izjavio da je započeo koordinaciju s posrednicima Egiptom i Sjedinjenim Državama kako bi se nastavili razgovori o planu američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu za okončanje rata.
Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova rekao je na X-u da Katar pozdravlja odgovor palestinske militantne skupine Hamas na Trumpov plan.
Hamas očekuje pregovore
Hamas je ranije objavio objavio da je spreman osloboditi sve izraelske taoce, što je predviđeno planom američkog predsjednika Donalda Trumpa za palestinsku enklavu, ali je poručio da će tražiti pregovore o detaljima oslobađanja, kao i ostalim točkama poput predaje upravljanja Pojasom Gaze i razoružanja te militantne skupine.
Trump je dao Hamasu rok do nedjelje navečer da postigne dogovor o njegovu planu za budućnost Gaze, nazvavši to posljednjom prilikom za palestinsku militantnu skupinu. Rekao je da su preostali militanti Hamasa u Gazi opkoljeni i da će bez dogovora biti "proganjani i ubijeni", a "nevine Palestince" je pozvao da se maknu u sigurnija područja Gaze.
Američki plan za Gazu
Američki plan predviđa trenutni prekid vatre, razmjenu svih talaca koje drži Hamas za palestinske zatvorenike koje drži Izrael, postupno povlačenje Izraela iz Gaze, razoružanje Hamasa i uvođenje prijelazne vlade koju će voditi međunarodno tijelo.
Trump nije rekao hoće li se o uvjetima moći pregovarati, kao što to Hamas traži.
S druge strane, Hamas nije rekao hoće li pristati na razoružanje, zahtjev Izraela i SAD-a koji je ranije odbacio.
Palestinska militantna skupina priopćila je da "cijeni arapske, islamske i međunarodne napore, kao i napore američkog predsjednika Donalda Trumpa koji poziva na prekid rata u Pojasu Gaze, razmjenu zarobljenika i hitan dotok pomoći", među ostalim uvjetima.
Rekli su da su spremni osloboditi sve taoce, "i žive i mrtve" i pregovarati o detaljima kako to učiniti. Viši dužnosnik Hamasa rekao je za Al Jazeeru da predaja talaca u roku od 72 sata "nije realistična".
Također, spremni su "predati upravu Pojasa Gaze palestinskom tijelu neovisnih (tehnokrata) temeljenom na palestinskom nacionalnom konsenzusu i uz podršku arapskih i islamskih snaga".
Viši dužnosnik Hamas rekao je također da bi se pitanja o budućnosti Gaze trebala razmatrati unutar sveobuhvatnog palestinskog nacionalnog okvira u kojemu bi trebao biti i Hamas.