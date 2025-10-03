Trump: Čini se da je Hamas spreman za trajan mir. Izrael mora odmah stati s bombardiranjem

Trenutno je preopasno to učiniti, no već razgovaramo o detaljima koje treba razraditi. Ovo nije samo pitanje Gaze – riječ je o dugo priželjkivanom MIRU na Bliskom istoku."*

"Na temelju izjave koju je Hamas upravo objavio, vjerujem da su spremni na trajni MIR. Izrael mora odmah prestati s bombardiranjem Gaze kako bismo mogli sigurno i brzo izvući taoce!

Trump: Izrael mora odmah prestati bombardirati Gazu

Američki predsjednik je dodao da Izrael mora odmah prestati bombardirati Gazu.

Istodobno, Katar je izjavio da je započeo koordinaciju s posrednicima Egiptom i Sjedinjenim Državama kako bi se nastavili razgovori o planu američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu za okončanje rata.

Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova rekao je na X-u da Katar pozdravlja odgovor palestinske militantne skupine Hamas na Trumpov plan.

Hamas očekuje pregovore

Hamas je ranije objavio objavio da je spreman osloboditi sve izraelske taoce, što je predviđeno planom američkog predsjednika Donalda Trumpa za palestinsku enklavu, ali je poručio da će tražiti pregovore o detaljima oslobađanja, kao i ostalim točkama poput predaje upravljanja Pojasom Gaze i razoružanja te militantne skupine.

Trump je dao Hamasu rok do nedjelje navečer da postigne dogovor o njegovu planu za budućnost Gaze, nazvavši to posljednjom prilikom za palestinsku militantnu skupinu. Rekao je da su preostali militanti Hamasa u Gazi opkoljeni i da će bez dogovora biti "proganjani i ubijeni", a "nevine Palestince" je pozvao da se maknu u sigurnija područja Gaze.

Američki plan za Gazu

Američki plan predviđa trenutni prekid vatre, razmjenu svih talaca koje drži Hamas za palestinske zatvorenike koje drži Izrael, postupno povlačenje Izraela iz Gaze, razoružanje Hamasa i uvođenje prijelazne vlade koju će voditi međunarodno tijelo.

Trump nije rekao hoće li se o uvjetima moći pregovarati, kao što to Hamas traži.

S druge strane, Hamas nije rekao hoće li pristati na razoružanje, zahtjev Izraela i SAD-a koji je ranije odbacio.

Palestinska militantna skupina priopćila je da "cijeni arapske, islamske i međunarodne napore, kao i napore američkog predsjednika Donalda Trumpa koji poziva na prekid rata u Pojasu Gaze, razmjenu zarobljenika i hitan dotok pomoći", među ostalim uvjetima.