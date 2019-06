Na Lučkom kilometarske kolone, vozi se usporeno, a gužvi ima i na graničnim prijelazima

U četvrtak, 20. lipnja je Tijelovo i mnogi će ga spojiti s vikendom. U subotu, 22. lipnja je Dan antifašističke borbe, a u utorak, 25. lipnja Dan državnosti. Mnogi će vjerojatno spojiti tih nekoliko dana i otići na kraći odmor što će rezultirati pojačanim prometom na hrvatskim cestama te graničnim prijelazima, a moguće su i gužve

Zabrane za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona

Od 15. lipnja na snazi su ljetne zabrane na našim prometnicama, a zbog praznika koji su pred nama, Tijelova, 20. lipnja, Dana antifašističke borbe, 22. lipnja i Dana državnosti, 25. lipnja, zabrane su sljedeće:

srijeda, 19. lipnja 15:00 do 23:00, četvrtak, 20. lipnja 14:00 do 23:00, petak, 21. lipnja 15:00 do 23:00 subota, 22. lipnja 04:00 do 23:00, nedjelja, 23. lipnja 12:00 do 23:00, ponedjeljak, 24. lipnja 15:00 do 23:00 i utorak, 25. lipnja 14:00 do 23:00. Zabrana se odnosi na važnije državne ceste: DC8 (Jadranska magistrala), DC9 (Metković-Opuzen), DC21 (Kaštel-Kanfanar), DC23 (Žuta Lokva-Senj), ... pa se na tim cestama očekuje i nešto protočnija vožnja. Zabrane nema na autocestama kao niti na državnoj cesti 1, Ličkoj magistrali. Više o tome može se pročitati na stranici gdje se nalazi Kalendar zabrana za motorna teretna vozila za 2019. godinu.

Savjeti HAK-a

Iako prognostičari ne najavljuju iznimno visoke temperature kojima smo bili svjedoci proteklog tjedna, prije putovanja podsjećamo vas na neka od najvažnijih upozorenja: