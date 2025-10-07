Haidar Diab: 'Hamasov napad bio je strateška greška', Akrap mu uzvratio

Dvije godine prošle su od terorističkog napada Hamasa na jugu Izraela, u kojem je ubijeno 1219, a 251 osoba je oteta. Hamasov napad pokrenuo je brutalnu dvogodišnju izraelsku ofenzivu u pojasu Gaze. Sukobi u Gazi i dalje traju, a u egipatskom ljetovalištu Sharm el-Sheiku izraelski i Hamasovi pregovarači vode razgovore o mirovnom prijedlogu američkog predsjednika Donalda Trumpa
Hassan Haidar Diab, novinar Večernjeg lista, istaknuo je kako je Hamasov napad na Izrael prije dvije godine bio strateška pogreška. Siguran je da Hamas to ne bi učinio da je kojim slučajem znao što će im uslijediti. Smatra da je Hamas vjerovao kako će doći do rata koji bi potrajao mjesec-dva, a potom da bi uslijedili pregovori uz razmjenu zarobljenika.
Hamas pogriješio?
'Do toga nije došlo. Hamas je pogriješio jer nije znao tko se nalazi na vlasti. Netom prije toga Netanyahu je došao s najradikalnijom izraelskom vladom koja je ikada u izraelskoj povijesti bila', kazao je Haidar Diab i dodao kako je izraelskoj vlasti namjera bila da poništi sve sporazume o palestinskoj državi, ponovno okupira pojas Gaze, anektira Zapadnu obalu. Dodao je kako Hamas nije shvatio te poruke te su krenuli u napad, prenosi HRT.
'Danas su u pojasu Gaze ljudi više nikada ne bi glasali za Hamas. Razgovarao sam s puno ljudi u pojasu Gaze i samo žele da se zaustavi rat', kazao je.
'Hamas je proračunato ušao u ovo znajući iskustva koja je Izrael imao prije 20-ak godina. Izrael pobjeđuje u oružanoj borbi, ali u informacijskom smislu Hamasova propaganda je daleko jače udara i ima znatno snažnije učinke', kazao je Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman.
'Kad govorimo o Hamasu i o tome bi li to stanovništvo sada glasalo za Hamas, mislim, kolega Diab, ja bih volio da je to istina. Međutim, čisto sumnjam', kazao je Akrap. Hamas pretvara civilne objekte, kao što su bolnice, škole, dječji vrtići, džamije, vjerske objekte u vojne objekte, vojne utvrde. To je sve, samo ne način ratovanja koji je dozvoljen, naglasio je. Naglasio je da je Hamas teroristička organizacija koja ima i dalje u svojoj povelji uništenje Države Izraela.
'Ovi prosvjednici, brojni po svijetu, što govore da od rijeke do mora treba biti Palestina i treba biti slobodna. Od koga ili čega? To je ono što puno njih, nažalost, ne razumije', rekao je Akrap. Haidar Diab uzvratio je Akrapu i kazao mu da ono što on govori je ista propaganda kao što je ima Benjamin Netanyahu.
'Netanyahu je prije dva tri tjedna govorio o velikom Izraelu. Čak je rekao da ga je Bog poslao da on to provede u djelo', dodao je.
Broj poginulih
'Imamo radikale i s jedne i s druge strane. (...) Hamas je učinio što je učinio, počinio je pokolj, teroristički čin, to treba osuditi. Ali ne možete na drugi način opravdavati ono što radi najradikalnija izraelska vlada, da je što radi Netanyahu, pobiti 65.000 ljudi. To je najveći zločin koji se ikada dogodio'.
'Ubijenih 65.000 ljudi su podaci Hamasovog ministarstva zdravstva', uzvratio je Akrap te je potom, prenosi HRT, uslijedila rasprava o podacima o broju poginulih.
Politologinja Đana Luša s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu smatra kako je teško razgovarati o ovoj temi a da se čovjek emocionalno ne angažira. Treba odati poštovanje žrtvama i s jedne i s druge strane.
'Izrael je, zajedno s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, predložio mirovni plan koji s jedne strane može rezultirati primirjem', kazala je Luša. Smatra da sporazum ne nudi mogućnost trajnog mira.
'Jako je teško da Hamas pristane na većinu točaka koje su navedene u samom sporazumu. Osim toga, sporazum je nedorečen i nedovoljno pripremljen. Ako imate u prvoj točki rečenicu da treba deradikalizirati područje Gaze onda se postavlja pitanje što to točno znači i tko bi trebao biti taj arbitar koji bi rekao da je Gaza deradikalizirana. Ako treba militarizirati cijelo područje i na neki način razoružati Hamas, opet je pitanje na koji način će se to napraviti, dodala je.
'Ako gledamo pitanje dvodržavnog rješenja u prijedlogu sporazuma je navedeno u nekakvim natruhama. Imamo prijelaz u nekakvu tehnokratsku vladu koja bi opet bila nadzirana od strane međunarodnog autoriteta na čelu kojeg bi bio predsjednik Trump. Postavlja se pitanje legitimnosti toga autoriteta. Imamo stabilizacijske snage. Opet je pitanje tko bi činio te snage, tko bi ih financirao. Zatim tu je pitanje povlačenja Izraela u tri faze. Opet je jako puno nedoumica. (...) Dakle, ovaj plan pozdravljam u smislu da se konačno zaustavi stradanje na području Gaze. Međutim vjerujem da ovaj plan neće donijeti trajni mir u regiji', naglasila je Luša.