Haidar Diab: 'Hamasov napad bio je strateška greška', Akrap mu uzvratio

Dvije godine prošle su od terorističkog napada Hamasa na jugu Izraela, u kojem je ubijeno 1219, a 251 osoba je oteta. Hamasov napad pokrenuo je brutalnu dvogodišnju izraelsku ofenzivu u pojasu Gaze. Sukobi u Gazi i dalje traju, a u egipatskom ljetovalištu Sharm el-Sheiku izraelski i Hamasovi pregovarači vode razgovore o mirovnom prijedlogu američkog predsjednika Donalda Trumpa

Hassan Haidar Diab, novinar Večernjeg lista, istaknuo je kako je Hamasov napad na Izrael prije dvije godine bio strateška pogreška. Siguran je da Hamas to ne bi učinio da je kojim slučajem znao što će im uslijediti. Smatra da je Hamas vjerovao kako će doći do rata koji bi potrajao mjesec-dva, a potom da bi uslijedili pregovori uz razmjenu zarobljenika. Hamas pogriješio? 'Do toga nije došlo. Hamas je pogriješio jer nije znao tko se nalazi na vlasti. Netom prije toga Netanyahu je došao s najradikalnijom izraelskom vladom koja je ikada u izraelskoj povijesti bila', kazao je Haidar Diab i dodao kako je izraelskoj vlasti namjera bila da poništi sve sporazume o palestinskoj državi, ponovno okupira pojas Gaze, anektira Zapadnu obalu. Dodao je kako Hamas nije shvatio te poruke te su krenuli u napad, prenosi HRT.

'Danas su u pojasu Gaze ljudi više nikada ne bi glasali za Hamas. Razgovarao sam s puno ljudi u pojasu Gaze i samo žele da se zaustavi rat', kazao je. 'Hamas je proračunato ušao u ovo znajući iskustva koja je Izrael imao prije 20-ak godina. Izrael pobjeđuje u oružanoj borbi, ali u informacijskom smislu Hamasova propaganda je daleko jače udara i ima znatno snažnije učinke', kazao je Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman. 'Kad govorimo o Hamasu i o tome bi li to stanovništvo sada glasalo za Hamas, mislim, kolega Diab, ja bih volio da je to istina. Međutim, čisto sumnjam', kazao je Akrap. Hamas pretvara civilne objekte, kao što su bolnice, škole, dječji vrtići, džamije, vjerske objekte u vojne objekte, vojne utvrde. To je sve, samo ne način ratovanja koji je dozvoljen, naglasio je. Naglasio je da je Hamas teroristička organizacija koja ima i dalje u svojoj povelji uništenje Države Izraela.

