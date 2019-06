Hadžihafizbegović: Da se Thompson ogradi od par pjesama, a Bora Čorba od zločina otišao bi na njihove koncerte

Emir Hadžihafizbegović, BiH glumac, gostujući u emisiji Nedjeljom u 2 kazao je da bi otišao na koncert Marka Perkovića Thompsona i Bore Đorđevića kad bi se prvi ogradio od nekih svojih pjesama, a drugi od zločina koje su počinili Srbi. Pojasnio je i zašto podržava Željka Komšića, hrvatskog člana Predsjedništva BiH, kojeg je uglavnom izabrao bošnjački narod

Govoreći od Thompsonu, kojeg je nedavno napao, kazao je da iskren čovjek govori istinu uvijek, a pametan u pravi čas. Dobio sam u jednom intervju pitanje o njemu kao što sam u Srbiji dobio o Čorbi.

'Rekao sam tada da je Isus Krst živ da bi on Thompsona zabranio jer znamo što je Isus propagirao. Nisam napao 'heroja nacije' kao što nisam ni 'majku nacije' Boru Čorbu koji se nije ogradio od zločina svoga oca. Meni se Thompson nije ni javio ni obratio nakon toga. On je tu moju anegdotu prešutio. To je učinio ovaj polusvijet, nerealizirani kreteni s društvenih mreža', kazao je Hadžihafizbegović.

Naveo je da bi bilo dobro da se Thompson ogradi od par pjesama kao Čorba od zločina koje su počinili Srbi i da bi onda otišao na njihove koncerte.

'Stvari su vrlo jednostavne. Ne mogu pristati na onu vrstu skladbe koja veliča Maksa Luburića', istaknuo je Hadžihafizbegović.