Habijan o biranju ustavnih sudaca: Predložene osobe ispunjavaju sve kriterije

Habijan je istaknuo i da je ključno da osobe koje treba izglasati za suce Ustavnog suda budu stručne osobe s integritetom, lišene bilo kakve poveznice s bilo kojom političkom strankom te da iza sebe imaju veliku razinu pravnog znanja, na čemu je, kako je naglasio, inzistirala i većina oporbe.

''Ako pogledamo osobe koje su danas na sjednici Odbora predložene, onda te osobe ispunjavaju sve te kriterije. To je na neki način bio uvjet oporbe. Jedan od njih je više od 40 godina pravosudni dužnosnik i u ovom trenutku sudac Vrhovnog sudac, druga je osoba koja iza sebe ima odličnu pravosudnu karijeru, a treća osoba koja obnaša dužnost člana Ustavnog suda'', kazao je Habijan.

Sudjelujući na obilježavanju Dana grada Križevaca, Habijan je dodao kako ''nije čuo od oporbe bilo koju točku koja bi se odnosila na stručnost, obrazovanost ili povezanost tih kandidata s bilo kojom političkom strankom''.