Habijan o biranju ustavnih sudaca: Predložene osobe ispunjavaju sve kriterije

Ministar pravosuđa Damir Habijan ocijenio je, komentirajući oporbeno napuštanje sjednice nakon što je HDZ-ova većina u Odboru za Ustav utvrdila listu kandidata za Ustavni sud, da je bitno da su ti kandidati predloženi.
Habijan je istaknuo i da je ključno da osobe koje treba izglasati za suce Ustavnog suda budu stručne osobe s integritetom, lišene bilo kakve poveznice s bilo kojom političkom strankom te da iza sebe imaju veliku razinu pravnog znanja, na čemu je, kako je naglasio, inzistirala i većina oporbe.
''Ako pogledamo osobe koje su danas na sjednici Odbora predložene, onda te osobe ispunjavaju sve te kriterije. To je na neki način bio uvjet oporbe. Jedan od njih je više od 40 godina pravosudni dužnosnik i u ovom trenutku sudac Vrhovnog sudac, druga je osoba koja iza sebe ima odličnu pravosudnu karijeru, a treća osoba koja obnaša dužnost člana Ustavnog suda'', kazao je Habijan.
Sudjelujući na obilježavanju Dana grada Križevaca, Habijan je dodao kako ''nije čuo od oporbe bilo koju točku koja bi se odnosila na stručnost, obrazovanost ili povezanost tih kandidata s bilo kojom političkom strankom''.
Apel da se završi dugi put
Takav stav oporbe, ocijenio je kao ''dokaz da se oporba našla u situaciji iz koje će se teško izvući osim ako ne prizna da se doista radi o ljudima koji zadovoljavaju te uvjete''. Nadodao je i kako se nada da će upravo ti kandidati biti izabrani te je apelirao da se ''završi dugi put'' izbora sudaca Ustavnog suda.
Upitan kada će se naći rješenje za upražnjeno mjesto predsjednika Vrhovnog suda, Habijan je poručio da je za iduću srijedu zakazana sjednica saborskog Odbora za pravosuđe.
HDZ-ova većina u Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav utvrdila je u petak listu kandidata za Ustavni sud o kojima će glasati na plenarnoj sjednici Sabora i na njoj su Željko Pajalić, Mladen Sučević i Goran Selanec, a oporba je prije tog zaključka napustila sjednicu odbora.