Guterres: Krajnje je vrijeme da žena bude na čelu UN-a

„Mislim da je krajnje vrijeme da na čelu Ujedinjenih naroda bude žena”, rekao je Guterres u četvrtak na tradicionalnoj novogodišnjoj konferenciji za novinare u New Yorku, dodavši da u to nimalo ne sumnja.

Portugalski diplomat vodi UN od 2017., a njegov drugi i posljednji mandat završava krajem 2026., dokad mora biti izabran nasljednik. U povijesti UN-a tu dužnost nikada nije obnašala žena.

„Vrijeme je da vidimo žene na vodećim pozicijama, bilo to u Ujedinjenim narodima ili u najmoćnijim državama svijeta”, poručio je Guterres.