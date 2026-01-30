istječe mu mandat

Guterres: Krajnje je vrijeme da žena bude na čelu UN-a

I.J./Hina

30.01.2026 u 08:52

Antonio Guterres
Antonio Guterres Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, kojemu mandat istječe krajem godine, ponovno je izrazio jasnu potporu ideji da ga na čelu Ujedinjenih naroda naslijedi žena.

„Mislim da je krajnje vrijeme da na čelu Ujedinjenih naroda bude žena”, rekao je Guterres u četvrtak na tradicionalnoj novogodišnjoj konferenciji za novinare u New Yorku, dodavši da u to nimalo ne sumnja.

Portugalski diplomat vodi UN od 2017., a njegov drugi i posljednji mandat završava krajem 2026., dokad mora biti izabran nasljednik. U povijesti UN-a tu dužnost nikada nije obnašala žena.

„Vrijeme je da vidimo žene na vodećim pozicijama, bilo to u Ujedinjenim narodima ili u najmoćnijim državama svijeta”, poručio je Guterres.

Glavnog tajnika imenuje Opća skupština UN-a na preporuku Vijeća sigurnosti.

Predsjednica Opće skupštine, bivša njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock, također se zauzela za to da Guterresa naslijedi žena te je pozvala države članice da predlože kandidate do početka travnja.

Zasad je stigla samo jedna službena kandidatura - Argentina je nominirala Rafaela Grossija, 64-godišnjeg čelnika Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

