stanje na cestama

Gust promet u cijeloj zemlji: Prometne nesreće stvaraju kolone

M.Da.

30.08.2026 u 16:58

Autocesta Zagreb-Karlovac
Autocesta Zagreb-Karlovac Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac
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HAK izvještava o gustom prometu na važnim prometnim pravcima u oba smjera. Prometne nesreće stvaraju veće kolone i usporavaju kretanje vozila

Pojačan je promet na cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost u oba smjera te na većini graničnih prijelaza, javlja HAK te vozače moli za oprez i strpljenje te da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor.

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko jedan kilometar. U kolonama u pokretu i uz zastoje vozi se između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba.

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Prometne nesreće

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, zbog prometne nesreće u tunelu Vidovci zastoj je i kolona između čvorova Krapina i Đurmanec u smjeru Maclja.

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac, zabilježena je prometna nesreća na čvoru Zagreb zapad u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Prometna nesreća dogodila se i između čvorova Popovača i Križ (na 81. kilometru) u smjeru Bregane. Vozi se jednim trakom, u koloni od oko dva kilometra.

Autocesta A3 - ilustracija
Autocesta A3 - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL

Gužva na Krčkom mostu

Na zagrebačkoj obilaznici, zastoji su povremeno u zoni radova između čvorova Lučko i Sveta Nedelja u smjeru Bregane. 

Na Krčkom mostu (DC102) povećana je gustoća prometa u oba smjera.

Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u Splitu, na predjelu Sirobuja, vozi se uz privremenu regulaciju prometa.

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