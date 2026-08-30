Gust promet u cijeloj zemlji: Prometne nesreće stvaraju kolone

Pojačan je promet na cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost u oba smjera te na većini graničnih prijelaza, javlja HAK te vozače moli za oprez i strpljenje te da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor.

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko jedan kilometar. U kolonama u pokretu i uz zastoje vozi se između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba.