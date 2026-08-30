Gust promet u cijeloj zemlji: Prometne nesreće stvaraju kolone

HAK izvještava o gustom prometu na važnim prometnim pravcima u oba smjera. Prometne nesreće stvaraju veće kolone i usporavaju kretanje vozila
Pojačan je promet na cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost u oba smjera te na većini graničnih prijelaza, javlja HAK te vozače moli za oprez i strpljenje te da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor.
Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko jedan kilometar. U kolonama u pokretu i uz zastoje vozi se između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba.
Prometne nesreće
Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, zbog prometne nesreće u tunelu Vidovci zastoj je i kolona između čvorova Krapina i Đurmanec u smjeru Maclja.
Na autocesti A3 Bregana-Lipovac, zabilježena je prometna nesreća na čvoru Zagreb zapad u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h.
Prometna nesreća dogodila se i između čvorova Popovača i Križ (na 81. kilometru) u smjeru Bregane. Vozi se jednim trakom, u koloni od oko dva kilometra.
Gužva na Krčkom mostu
Na zagrebačkoj obilaznici, zastoji su povremeno u zoni radova između čvorova Lučko i Sveta Nedelja u smjeru Bregane.
Na Krčkom mostu (DC102) povećana je gustoća prometa u oba smjera.
Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u Splitu, na predjelu Sirobuja, vozi se uz privremenu regulaciju prometa.