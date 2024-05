Grmoja o DP-u: S jedne im se strane nude Jandroković i Pupovac, a s druge…

“Stav Suverenista je jasan, oni su rekli da ne idu s HDZ-om i član koji bi to prekršio, morao bi napustiti stranku.”

Iako se čini da su HDZ i Domovinski pokret vrlo blizu konačnog dogovora, ništa još uvijek nije isključeno. Ali, Most trenutno ima svojih problema, koji se ne tiču šire političke situacije. Jer, bračni par Raspudić napustio je stranku , što nije bilo ni približno očekivano.

“Imali su uoči izbora plakate na kojima direktno Andreja Plenkovića krive za pad Vukovara. Bio sam jedan od najžešćih njegovih kritičara, ali nitko tko sjedi u Hrvatskom saboru ne slavi pad Vukovara. Mislim da ne možemo tako gledati stvari jer je to nevjerodostojna politika. Jest, HDZ je relativni pobjednik, ali osim tih 33 posto, sve ostalo dobila je opozicija. No, jedna od tih stranaka koja je bila opozicija, pregovara s HDZ-om. Ponudili smo jedan konkretan prijedlog predsjedniku DP-a Ivanu Penavi da preuzme vođenje Sabora i da nadgleda uvođenje zakona za koje se svi zalažemo.”

Pomaže u pregovorima s DP-om i to što je ministar obrane Ivan Anušić u dobrim odnosima s mnogima u toj stranci.

“Ako ste nekakva konkurencija HDZ-u u Slavoniji, a praktički ste najbolji prijatelji, nije mi jasna ta pozicija. Zapravo se radi o bivšim HDZ-ovcima koji su i dalje u odličnim odnosima s nekim HDZ-ovcima. Djeluju mi kao nekakva frakcija i dalje. Ako želite biti stranka koja će igrati dugoročno važnu ulogu, moraju se odmaknuti od HDZ-a”, naglasio je Grmoja i dodao:

“Moraju imati odgovornost zbog svega što su govorili u kampanji. Bit će prevareni, a mi smo im najbolji primjer. Ništa neće uspjeti ostvariti od politika o kojima govore ako odu s njima. Nudi im se konkretna perspektiva, gdje se bez njih ništa ne može dogoditi, nitko ih ne može presložiti i bez njih se nijedna odluka u Saboru ne može donijeti. Uistinu bismo mogli napraviti nešto za građane. Što im se ovdje nudi, Jandroković i Pupovac ili Penava i cijeli niz zakona.”

Objasnio je zašto bi ljevica bila za ograničavanje prava manjina u politici.



“Trebamo otvoriti razgovor o tome, igraju za HDZ. Oni daju podršku Jandrokoviću dok još nije kreirana većina. Već dulje vrijeme su za HDZ, ne sjećam se da su bili uz Milanovića dok je bio premijer. Jer, računaju na to da je HDZ uspostavio sustav vladavine koji je klijentelistički. Uostalom, imali smo aferu s nacionalnim manjinama, gdje se Borisa Miloševića tereti zbog namještanja potpora, ali ne smatram da je on odgovoran već Milorad Pupovac. Mislim da ga je uvalio u tu priču. Imamo situaciju da se pozicija nacionalnih manjina koristi za razne financijske interese, guranje projekata i ostvarenje raznih interesa. Oni bi trebali artikulirati probleme nacionalnih manjina u Saboru. Ne vidim smisao u ovakvoj situaciji, nakaradna je. Vrijeme je da se to promijeni jer ćemo biti zatočenici tog sustava i stvara se animozitet prema nacionalnim manjinama, koje nisu krive za politiku SDSS-a.”