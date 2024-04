Čelnik IDS-a 'oprao' DP: Ne možete s jednima pregovarati jedno, a s drugima drugo

Dalibor Paus je rekao je da se IDS ne vidi u antikorupcijskoj koaliciji SDP-a.

“DP je izrazio svoje ideološke stavove s kojima se mi ne možemo složiti. U razgovorima s HDZ-om je to naglašeno prema srpskoj nacionalnoj manjini i prema pravima ženama i mi se s time ne slažemo i to je nama neprihvatljivo. Očigledno su cilj ideološka i vrijednosna pitanja, mi to ne možemo podržati”, objasnio je je Paus u razgovoru za N1.

“Svi bi htjeli biti dio antikorupcijske koalicije, ali sva ta pitanja kao što su lex AP, Ivan Turudić DP bi trebao naglasiti i u pregovorima s HDZ-om, ako zaista to vidi kao prioritet. Ne možete s jednima pregovarati o vrijednosnim pitanjima, a s drugima o antikorupcijskim pitanjima”, dodao je.