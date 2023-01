Grmoja: Građani moraju imati neometani pristup plažama

Potpredsjednik Mosta Nikola Grmoja usprotivio se u petak prijedlogu Zakona o pomorskom dobru, poručivši da građani moraju imati neometani pristup plažama, a u predloženom zakonskom tekstu za to ne vidi garancije, najavivši zbog toga brojne oporbene aktivnosti

Bojimo se da će postojati mogućnost naplate plaža , zbog čega pripremamo brojne aktivnosti, istaknuo je. Tvrdnje iz Vladinih redova da neće biti ograđivanja plaža Grmoja je komentirao - kada bi bilo tako, onda bi to bio pozitivan pomak, ali iz ovoga što smo pročitali nema jamstava da će uistinu tako i biti.

"Imamo samo izjave iz Vlade 'što se nas tiče, to se neće naplaćivati', a to nije dovoljno nego se zakonski to mora urediti potpuno jasno i nedvosmisleno, kako bi građani imali neometani pristup plažama kao i dosad", poručio je.

Osvrnuvši se na podizanje cijena i Vladine mjere, rekao je da se teško može na tržište utjecati na takav način. Vlada je mogla u pripremnom periodu pratiti i uspoređivati cijene, sada je kasno za "bijele" ili "crne" liste trgovaca.

Upozoravali smo da je pogrešno u ovom trenutku uvoditi euro, ali nas nitko nije slušao, kazao je Grmoja dodavši kako bi trebalo promovirati one koji ne dižu cijene.

Što se tiče kažnjavanja za dizanje cijena, pitanje je koliko je to utemeljeno u zakonu, jer će oni to moći opravdati povećanjem troškova, ocijenio je.

Smatra i da je pitanje što bi se dogodilo s gospodarstvom kada bi Vlada povukla potpore onima koji dižu cijene jer već sada vidimo da se zatvaraju manje trgovine i ugostiteljski objekti.

Vlada je sada u nezavidnoj situaciji, ali sama se do toga dovela uvođenjem eura, ustvrdio je Grmoja.