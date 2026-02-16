gospodarski napredak

Grlić Radman u Ljubuškom: Drago mi je vidjeti ovakav demografski oporavak

I.V./Hina

16.02.2026 u 15:54

Gordan Grlić Radman
Gordan Grlić Radman Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
Bionic
Reading

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman najavio je u ponedjeljak u Ljubuškom nastavak potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovni ocjenjujući da je snažan gospodarski napredak i mjere vlasti u ovome hercegovačkome gradu posljednjih godina potaknule i demografski oporavak

Povodom 582. obljetnice prvoga spomena Ljubuškog u dubrovačkim trgovačkim i pravnim spisima u tome je gradu u ponedjeljak održana svečana sjednica gdje je kao izaslanik hrvatskoga premijera Andreja Plenkovića bio šef hrvatske diplomacije. U izjavi za medije ministar Grlić Radman je rekao kako Ljubuški bilježi snažan gospodarski napredak u brojnim oblastima posljednjih godina, što je uz mjere vlasti pridonijelo pozitivnim demografskim kretanjima.

„Vidimo i bilježimo useljavanje i doseljavanje u Ljubuški. Drago mi je što je to danas tako ovdje, a bit će mi još draže kada takve pokazatelje budemo vidjeli u cijeloj Bosni i Hercegovini“, rekao je hrvatski ministar.

vezane vijesti

Najavio je nastavak potpore ovome gradu, kao i drugim sredinama u kojima žive sunarodnjaci u Bosni i Hercegovini.

Izrazio je očekivanje kako će ovaj grad biti snažnije povezan i s hrvatskim Jadranom što je iznimno važno za razvoj tamošnjeg turizma koji se temelji na prirodnim i društvenim bogatstvima, te svjedočanstvima iz više stoljeća. - Ljubuški ima iznimnu povijesnu i kulturnu baštinu, o čemu svjedoče Ljubuška ploča i humačka ploča sa starohrvatskim natpisom, koje potvrđuju povijest i kulturu ovoga kraja“, dodao je hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova.

Ministar Gordan Grlić Radman nazočio je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Ljubuškog zajedno s predsjednikom Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH Draganom Čovićem i predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pravosudna akcija

pravosudna akcija

DORH će pokrenuti izvide protiv Josipa Dabre: Veličao je Antu Pavelića
s dabrom ili bez njega

s dabrom ili bez njega

Ima li Plenković dovoljno ruku u Saboru za novog ministra? HDZ-ovci: I Selak Raspudić će glasati za njega
UZ KLJUČNOG SAVEZNIKA

UZ KLJUČNOG SAVEZNIKA

Putin premješta nuklearne projektile na granicu EU-a: 'Pripremaju se za eskalaciju'

najpopularnije

Još vijesti