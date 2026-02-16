Grlić Radman u Ljubuškom: Drago mi je vidjeti ovakav demografski oporavak

Povodom 582. obljetnice prvoga spomena Ljubuškog u dubrovačkim trgovačkim i pravnim spisima u tome je gradu u ponedjeljak održana svečana sjednica gdje je kao izaslanik hrvatskoga premijera Andreja Plenkovića bio šef hrvatske diplomacije. U izjavi za medije ministar Grlić Radman je rekao kako Ljubuški bilježi snažan gospodarski napredak u brojnim oblastima posljednjih godina, što je uz mjere vlasti pridonijelo pozitivnim demografskim kretanjima.

„Vidimo i bilježimo useljavanje i doseljavanje u Ljubuški. Drago mi je što je to danas tako ovdje, a bit će mi još draže kada takve pokazatelje budemo vidjeli u cijeloj Bosni i Hercegovini“, rekao je hrvatski ministar.