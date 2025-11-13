Gripa ove godine uranila, a mnoge ljekarne su bez cjepiva: Broj zaraženih raste

U Zagrebu su se već morali otvoriti dodatni termini jer su postojeći planovi brzo popunjeni, dok se na jugu zemlje građani žale da cjepiva u ljekarnama uopće nema.

U ordinaciji doktorice Mirele Marković ove je godine naručeno 280 doza, a već ih je potrošeno 250. „Naši kronični pacijenti svjesni su svih prednosti cijepljenja. Procjepljujemo veliku većinu njih. Ako potrošim sve doze, sljedeći tjedan naručujem još 30-ak”, kaže Marković za Danas.hr.

Besplatno za rizične skupine

Cjepivo protiv gripe u Hrvatskoj je besplatno za osobe starije od 65 godina, štićenike i zaposlenike domova, kronične bolesnike, zdravstvene djelatnike i trudnice. Za ostale građane cijena je oko 15 eura, no ljekarne su od kraja listopada bez novih isporuka.

„Ljekarne su pokušale osigurati dodatne doze za radno aktivnu populaciju, ali tih cjepiva više nema“, objašnjava Mirjana Lana Kosanović Ličina iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

Cjepiva za rizične skupine i dalje ima, a kako bi se olakšao pristup, Zavod je u srijedu otvorio nove termine za cijepljenje. „Prebolio sam gripu prije desetak godina. Tada sam shvatio koliko je to teška bolest pa se od tada cijepim svake godine“, priča Robert iz Zagreba.

Više oboljelih nego prošlih sezona

Prema podacima HZJZ-a, u prvih šest tjedana ove sezone prijavljeno je 1.070 slučajeva gripe, od čega čak 404 u posljednjem tjednu. Najviše oboljelih trenutačno je među djecom školske i predškolske dobi, dok je najmanje gripe zabilježeno među starijima od 65 godina, upravo onima koji se najredovitije cijepe.