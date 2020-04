Načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Maja Grba Bujević u RTL-u Danas govorila je o prvom danu popuštanja mjera, o tome zašto treba nositi maske te o budućem suživotu s koronavirusom

Objasnila je da maske imaju dvije uloge.

'Jedna uloga je da te podsjete, kad ju imaš na licu, da je virus još uvijek negdje oko nas i da su neke stvari opasne. One su dobar podsjetnik. A drugo, maske su platnene, dvostruko platnene, mogu se puno puta kuhati i upotrebljavati i mogu nas štititi od zraka kojeg izdišemo u kojem uvijek može biti nekakav uzročnik, ne mora to biti samo korona, već može biti i drugi. Ako i drugi pokraj mene ima tu zaštitu, onda je to dvostruka zaštita. To se odnosi na okupljališta ljudi gdje se ne može izbjeći fizički kontakt, pogotovo u javnom gradskom prijevozu', kazala je Grba Bujević.